Serdengeçti nasıl yazılır? TDK'ya göre serdengeçti mi, serden geçti mi?

" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi.'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "" kelimesidir. "" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "" nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Serdengeçti," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "ser-den-geç-ti" şeklinde doğru bir şekilde yazılır. Bu kelime, bir şeyin üstünden geçerek aşıldığı veya geçildiği anlamına gelir. Aynı zamanda bir tehlikenin veya zorluğun üstesinden gelme durumunu ifade edebilir.Serdengeçti kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı iseşeklindedir.Serhat kalelerinin, palangaların gözleri pek, cesur ve serdengeçti akıncıları… (Sâmiha Ayverdi)"Serdengeçti," kelime anlamı itibariyle bir yerin zorluğuna, tehlikesine aldırış etmeden geçmek, aşmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle mecaz anlamda kullanılır. Örneğin, bir zorlu durumu başarıyla atlama veya bir engeli aşma durumunu ifade eder.Ayrıca, Türk tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihlerinde kullanılan "Serdengeçti" unvanıyla da özdeşleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin fethettiği önemli kale veya şehirlerin adlarının başına "Serdengeçti" ibaresi eklenerek fetihin simgesi olarak kullanılmıştır.