Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 17:04 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 17:04

Serdengeçti nasıl yazılır? TDK'ya göre serdengeçti mi, serden geçti mi?

Serdengeçti nasıl yazılır? TDK'ya göre serdengeçti mi, serden geçti mi? "Serdengeçti" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Serdengeçti" kelimesidir. Peki, "Serdengeçti" nasıl yazılır? İşte "Serdengeçti" kelimesinin TDK'ya göre doğru ve yanlış yazımı nedir? İşte örnek cümleler

Serdengeçti nasıl yazılır? TDK'ya göre serdengeçti mi, serden geçti mi?
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"Serdengeçti" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Serdengeçti" kelimesidir. "Serdengeçti" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Serdengeçti" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
SERDENGEÇTİ NASIL YAZILIR?

 "Serdengeçti," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "ser-den-geç-ti" şeklinde doğru bir şekilde yazılır. Bu kelime, bir şeyin üstünden geçerek aşıldığı veya geçildiği anlamına gelir. Aynı zamanda bir tehlikenin veya zorluğun üstesinden gelme durumunu ifade edebilir.

TDK'YA GÖRE "SERDENGEÇTİ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

Serdengeçti kelimesinin doğru yazılışı: Serdengeçti kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Serdengeçti" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise Serden geçti şeklindedir.

Serhat kalelerinin, palangaların gözleri pek, cesur ve serdengeçti akıncıları… (Sâmiha Ayverdi)

SERDENGEÇTİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

"Serdengeçti," kelime anlamı itibariyle bir yerin zorluğuna, tehlikesine aldırış etmeden geçmek, aşmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle mecaz anlamda kullanılır. Örneğin, bir zorlu durumu başarıyla atlama veya bir engeli aşma durumunu ifade eder.

Ayrıca, Türk tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihlerinde kullanılan "Serdengeçti" unvanıyla da özdeşleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin fethettiği önemli kale veya şehirlerin adlarının başına "Serdengeçti" ibaresi eklenerek fetihin simgesi olarak kullanılmıştır.


 
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