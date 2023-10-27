Haber Tarihi: 27 Ekim 2023 11:43 - Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 11:43

Savaş uçakları neden uçuyor? Son dakika! İstanbul'da uçaklar neden alçaktan uçuyor?

27 Ekim günü Kadıköy semalarında uçuş yapan jetler ve uçaklar vatandaşların gündeminde yer aldı. Gökyüzünde uçuş yapan jetlerin ardından vatandaşlar arama motorlarında İstanbul savaş uçakları neden uçuyor? Son dakika! İstanbul'da uçaklar neden alçaktan uçuyor? sorularını araştırdı. Peki, İstanbul savaş uçakları neden uçuyor? Son dakika! İstanbul'da uçaklar neden alçaktan uçuyor? Detaylar haberimizde...

Savaş uçakları neden uçuyor? Son dakika! İstanbul'da uçaklar neden alçaktan uçuyor?
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İstanbul'da jet sesleri neden geliyor? sorusu 27 Ekim günü Kadıköy'de uçan jetlerin ardından aratıldı. Vatandaşları endişelendiren jet uçuşlarının ardından İstanbul savaş uçakları neden uçuyor? Son dakika! İstanbul'da uçaklar neden alçaktan uçuyor? soruları aratıldı. İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

Jetler ise prova uçuşu gerçekleştiriyor bu nedenle savaş uçakları uçuyor.

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