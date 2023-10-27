İstanbul'da jet sesleri neden geliyor? sorusu 27 Ekim günü Kadıköy'de uçan jetlerin ardından aratıldı. Vatandaşları endişelendiren jet uçuşlarının ardından İstanbul savaş uçakları neden uçuyor? Son dakika! İstanbul'da uçaklar neden alçaktan uçuyor? soruları aratıldı. İşte detaylar...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.Jetler ise prova uçuşu gerçekleştiriyor bu nedenle savaş uçakları uçuyor.