Haber Tarihi: 08 Haziran 2023 16:44 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 16:44

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saaat kaçta? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları ne kadar?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saaat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi final Manchester City- İnter maçı ülkemizde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yıllardaki tek gollü galibiyetle kupaya uzanma geleneği İstanbul'da sona erebilir. İstanbul 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yaptı. Peki, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı bilet bilgisi ve saatleri...

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saaat kaçta? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları ne kadar?
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca izleyecinin takip edeceği maçta Türk futbolseverlerin gözü milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'da olacak. Dev bir finale sahne olacak Manchester City Inter maçı ardından kupayı kaldıran takım belirlenecek. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hangi kanalda? İşte merakla beklenen maçla ilgili merak edilen detaylar. 
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye'de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.
Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma saat 22.00'da EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro


Kategori 1: 690 Euro

MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Manchester City - İnter maçı biletleri talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. Bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek. Biletler, UEFA'nın resmî bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

FİNAL TOPUNDA İSTANBUL SİMGELERİ

Topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Şampiyonlar Ligi
Gündem

Diğer Haberler

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
İşte Benzema'nın Al Ittihad tercihinin nedeni! Futbol İşte Benzema'nın Al Ittihad tercihinin nedeni!
Çaykur Rizespor'da Korkmaz dönemi sona erdi! Spor Toto 1. Lig Çaykur Rizespor'da Korkmaz dönemi sona erdi!
Batuhan Kör, Trabzonspor'a geri dönüyor Trabzonspor Batuhan Kör, Trabzonspor'a geri dönüyor
Fenerbahçe'ye PFDK'den para cezası! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye PFDK'den para cezası!
Boupendza'ya 7 milyon dolar! Dünya Futbolu Boupendza'ya 7 milyon dolar!
İsmail Yüksek, PFDK'ye sevk edildi! Fenerbahçe İsmail Yüksek, PFDK'ye sevk edildi!
Down Sendromlular Milli Takımı gösteri maçı yaptı Futbol Down Sendromlular Milli Takımı gösteri maçı yaptı
Zidane'dan PSG'ye ret P. St Germain Zidane'dan PSG'ye ret
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri
2
Liverpool, Mac Allister ile imzaladı!
3
Juventus'tan Zaniolo ve Morata hamlesi!
4
Galatasaray'dan 600 bin dolarlık satış
5
Osayi-Samuel'e sürpriz teklif
6
Flaş iddia: "Galatasaray, Uğurcan ile anlaştı!"
7
Çebi'den Timur'a: "Abin gelince hırlamaya başlıyorsun"

SON HABERLER

yukarı ok