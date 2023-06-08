Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saaat kaçta? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca izleyecinin takip edeceği maçta Türk futbolseverlerin gözü milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'da olacak. Dev bir finale sahne olacak Manchester City Inter maçı ardından kupayı kaldıran takım belirlenecek. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hangi kanalda? İşte merakla beklenen maçla ilgili merak edilen detaylar. ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?
UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye'de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.
Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
Karşılaşma saat 22.00'da EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:
Kategori 4: 70 Euro
Kategori 3: 180 Euro
Kategori 2: 490 Euro
Kategori 1: 690 Euro MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?
Manchester City - İnter maçı biletleri talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. Bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek. Biletler, UEFA'nın resmî bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak. FİNAL TOPUNDA İSTANBUL SİMGELERİ
Topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.
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