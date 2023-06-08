Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saaat kaçta? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca izleyecinin takip edeceği maçta Türk futbolseverlerin gözü milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'da olacak. Dev bir finale sahne olacak Manchester City Inter maçı ardından kupayı kaldıran takım belirlenecek. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hangi kanalda? İşte merakla beklenen maçla ilgili merak edilen detaylar.UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye'de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.Karşılaşma saat 22.00'da EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:Kategori 4: 70 EuroKategori 3: 180 EuroKategori 2: 490 EuroKategori 1: 690 EuroManchester City - İnter maçı biletleri talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. Bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek. Biletler, UEFA'nın resmî bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.Topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.