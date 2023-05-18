Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2023 | Şampiyonlar Ligi finali bileti nasıl alınır?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuva bu sene İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı aktarılacak. Aynı zamanda TV8 ekranlarında da aktarılması bekleniyor.Rakibi Milan'ı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen ilk takım İnter oldu. Rakibi ise Real Madrid'i 4-0 mağlup eden Manchester City oldu.Finalin adı Manchester City-İnter.UEFA, 10 Haziran'daki maçın biletlerinin 21 Nisan'da satışa çıktığını duyurdu. UEFA tarafından 21 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Türkiye'deki İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak."72 bin biletten toplam 47 bin 200'ü taraftarlar ve genel halk tarafından satın alınabilir. Finale kalan iki takımın her biri, kendi taraftarları için 20'şer bin bilet temin edecek."Kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa sunuluyor. Başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilecek ve tahsis edilen fiyat kategorisinde en fazla iki bilet satın alınabilecek."Finale kalan takımların taraftarlarına ayrılan biletlerin satış ve tahsis süreci, ilgili kulüplerle birlikte düzenlenecektir. Kalan biletler ise yerel organizasyon yapısı, UEFA, UEFA'nın üye federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncılar içindir."UEFA, bilet fiyatlarının şu şekilde belirlendiğini duyurdu:"Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."Sezon Takım Şampiyon Teknik DirektörleriUEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi21/22 Real Madrid Real Madrid Carlo Ancelotti20/21 Chelsea Chelsea Thomas Tuchel19/20 Bayern Münih Bayern Münih Hansi Flick18/19 FC Liverpool FC Liverpool Jürgen Klopp17/18 Real Madrid Real Madrid Zinédine Zidane16/17 Real Madrid Real Madrid Zinédine Zidane15/16 Real Madrid Real Madrid Zinédine Zidane14/15 FC Barcelona FC Barcelona Luis Enrique13/14 Real Madrid Real Madrid Carlo Ancelotti12/13 Bayern Münih Bayern Münih Jupp Heynckes11/12 Chelsea Chelsea Roberto Di Matteo10/11 FC Barcelona FC Barcelona Pep Guardiola09/10 FC Internazionale FC Internazionale José Mourinho08/09 FC Barcelona FC Barcelona Pep Guardiola07/08 Manchester United Manchester United Sir Alex Ferguson06/07 Milan Milan Carlo Ancelotti05/06 FC Barcelona FC Barcelona Frank Rijkaard04/05 FC Liverpool FC Liverpool Rafael Benítez03/04 FC Porto FC Porto José Mourinho02/03 Milan AC Milan AC Carlo Ancelotti01/02 Real Madrid Real Madrid Vicente del Bosque00/01 Bayern Münih Bayern Münih Ottmar Hitzfeld99/00 Real Madrid Real Madrid Vicente del Bosque98/99 Manchester United Manchester United Sir Alex Ferguson97/98 Real Madrid Real Madrid Jupp Heynckes96/97 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Ottmar Hitzfeld95/96 Juventus Juventus Marcello Lippi94/95 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam Louis van Gaal93/94 Milan AC Milan AC Fabio Capello92/93 Olimpik Marsilya Olimpik Marsilya Raymond Goethals