Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2023 | Şampiyonlar Ligi finali bileti nasıl alınır?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuva bu sene İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar... ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?
2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı aktarılacak. Aynı zamanda TV8 ekranlarında da aktarılması bekleniyor.
2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL EŞLEŞMESİ
Rakibi Milan'ı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen ilk takım İnter oldu. Rakibi ise Real Madrid'i 4-0 mağlup eden Manchester City oldu.
Finalin adı Manchester City-İnter. Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne zaman satışa çıkıyor?
UEFA, 10 Haziran'daki maçın biletlerinin 21 Nisan'da satışa çıktığını duyurdu. UEFA tarafından 21 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Türkiye'deki İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
"72 bin biletten toplam 47 bin 200'ü taraftarlar ve genel halk tarafından satın alınabilir. Finale kalan iki takımın her biri, kendi taraftarları için 20'şer bin bilet temin edecek.
"Kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa sunuluyor. Başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilecek ve tahsis edilen fiyat kategorisinde en fazla iki bilet satın alınabilecek.
"Finale kalan takımların taraftarlarına ayrılan biletlerin satış ve tahsis süreci, ilgili kulüplerle birlikte düzenlenecektir. Kalan biletler ise yerel organizasyon yapısı, UEFA, UEFA'nın üye federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncılar içindir."
Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar?
UEFA, bilet fiyatlarının şu şekilde belirlendiğini duyurdu:
"Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €." 2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANANI
Sezon Takım Şampiyon Teknik Direktörleri
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi
21/22 Real Madrid Real Madrid Carlo Ancelotti
20/21 Chelsea Chelsea Thomas Tuchel
19/20 Bayern Münih Bayern Münih Hansi Flick
18/19 FC Liverpool FC Liverpool Jürgen Klopp
17/18 Real Madrid Real Madrid Zinédine Zidane
16/17 Real Madrid Real Madrid Zinédine Zidane
15/16 Real Madrid Real Madrid Zinédine Zidane
14/15 FC Barcelona FC Barcelona Luis Enrique
13/14 Real Madrid Real Madrid Carlo Ancelotti
12/13 Bayern Münih Bayern Münih Jupp Heynckes
11/12 Chelsea Chelsea Roberto Di Matteo
10/11 FC Barcelona FC Barcelona Pep Guardiola
09/10 FC Internazionale FC Internazionale José Mourinho
08/09 FC Barcelona FC Barcelona Pep Guardiola
07/08 Manchester United Manchester United Sir Alex Ferguson
06/07 Milan Milan Carlo Ancelotti
05/06 FC Barcelona FC Barcelona Frank Rijkaard
04/05 FC Liverpool FC Liverpool Rafael Benítez
03/04 FC Porto FC Porto José Mourinho
02/03 Milan AC Milan AC Carlo Ancelotti
01/02 Real Madrid Real Madrid Vicente del Bosque
00/01 Bayern Münih Bayern Münih Ottmar Hitzfeld
99/00 Real Madrid Real Madrid Vicente del Bosque
98/99 Manchester United Manchester United Sir Alex Ferguson
97/98 Real Madrid Real Madrid Jupp Heynckes
96/97 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Ottmar Hitzfeld
95/96 Juventus Juventus Marcello Lippi
94/95 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam Louis van Gaal
93/94 Milan AC Milan AC Fabio Capello
92/93 Olimpik Marsilya Olimpik Marsilya Raymond Goethals