Haber Tarihi: 18 Mayıs 2023 13:20 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 13:20

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2023 | Şampiyonlar Ligi finali bileti nasıl alınır?

2023 Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadeleleri son buldu. Yarı finali galibiyetle atlatarak finale ismini yazdıran ilk takım İnter olmuştu. Final öncesi son karşılaşma ise Manchester City - Real Madrid arasında gerçekleşti ve galip ayrılan takım, ikinci finalist belli oldu! Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Şampiyonlar Ligi finali bileti nasıl alınır?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2023 | Şampiyonlar Ligi finali bileti nasıl alınır?
Abone Ol
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuva bu sene İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar... 
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı aktarılacak. Aynı zamanda TV8 ekranlarında da aktarılması bekleniyor.
2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL EŞLEŞMESİ

Rakibi Milan'ı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen ilk takım İnter oldu. Rakibi ise Real Madrid'i 4-0 mağlup eden Manchester City oldu.

Finalin adı Manchester City-İnter.

Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

UEFA, 10 Haziran'daki maçın biletlerinin 21 Nisan'da satışa çıktığını duyurdu. UEFA tarafından 21 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Türkiye'deki İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

"72 bin biletten toplam 47 bin 200'ü taraftarlar ve genel halk tarafından satın alınabilir. Finale kalan iki takımın her biri, kendi taraftarları için 20'şer bin bilet temin edecek.

"Kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa sunuluyor. Başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilecek ve tahsis edilen fiyat kategorisinde en fazla iki bilet satın alınabilecek.

"Finale kalan takımların taraftarlarına ayrılan biletlerin satış ve tahsis süreci, ilgili kulüplerle birlikte düzenlenecektir. Kalan biletler ise yerel organizasyon yapısı, UEFA, UEFA'nın üye federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncılar içindir."


Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar?

UEFA, bilet fiyatlarının şu şekilde belirlendiğini duyurdu:

"Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."


2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANANI
 

Sezon    Takım    Şampiyon Teknik Direktörleri

UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi

21/22    Real Madrid        Real Madrid        Carlo Ancelotti

20/21    Chelsea Chelsea Thomas Tuchel

19/20    Bayern Münih   Bayern Münih    Hansi Flick

18/19    FC Liverpool       FC Liverpool       Jürgen Klopp

17/18    Real Madrid        Real Madrid        Zinédine Zidane

16/17    Real Madrid        Real Madrid        Zinédine Zidane

15/16    Real Madrid        Real Madrid        Zinédine Zidane

14/15    FC Barcelona      FC Barcelona      Luis Enrique

13/14    Real Madrid        Real Madrid        Carlo Ancelotti

12/13    Bayern Münih   Bayern Münih    Jupp Heynckes

11/12    Chelsea Chelsea Roberto Di Matteo

10/11    FC Barcelona      FC Barcelona      Pep Guardiola

09/10    FC Internazionale             FC Internazionale             José Mourinho

08/09    FC Barcelona      FC Barcelona      Pep Guardiola

07/08    Manchester United         Manchester United         Sir Alex Ferguson

06/07    Milan     Milan     Carlo Ancelotti

05/06    FC Barcelona      FC Barcelona      Frank Rijkaard

04/05    FC Liverpool       FC Liverpool       Rafael Benítez

03/04    FC Porto              FC Porto              José Mourinho

02/03    Milan AC             Milan AC             Carlo Ancelotti

01/02    Real Madrid        Real Madrid        Vicente del Bosque

00/01    Bayern Münih   Bayern Münih    Ottmar Hitzfeld

99/00    Real Madrid        Real Madrid        Vicente del Bosque

98/99    Manchester United         Manchester United         Sir Alex Ferguson

97/98    Real Madrid        Real Madrid        Jupp Heynckes

96/97    Borussia Dortmund         Borussia Dortmund         Ottmar Hitzfeld

95/96    Juventus              Juventus              Marcello Lippi

94/95    Ajax Amsterdam              Ajax Amsterdam              Louis van Gaal

93/94    Milan AC             Milan AC             Fabio Capello

92/93    Olimpik Marsilya             Olimpik Marsilya             Raymond Goethals

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Şampiyonlar Ligi
Gündem

Diğer Haberler

Nenad Bjelica: 'Bu atmosferlerde oynamak güzeldir' Trabzonspor Nenad Bjelica: "Bu atmosferlerde oynamak güzeldir"
Jorge Jesus: 'Matematik 'tamam' diyene kadar devam' Fenerbahçe Jorge Jesus: "Matematik 'tamam' diyene kadar devam"
Fenerbahçe Trabzonspor izle canlı, FB TS maçı canlı link Gündem Fenerbahçe Trabzonspor izle canlı, FB TS maçı canlı link
Fenerbahçe Trabzonspor canlı izle, bein 1 yayını Gündem Fenerbahçe Trabzonspor canlı izle, bein 1 yayını
İZLE Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı, Fenerbahçe Trabzonspor dev derbi link Gündem İZLE Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı, Fenerbahçe Trabzonspor dev derbi link
FB TS maçı izle, Fenerbahçe Trabzonspor derbi yayını link Gündem FB TS maçı izle, Fenerbahçe Trabzonspor derbi yayını link
Fenerbahçe Trabzonspor maçı (bein sports izle linki) Gündem Fenerbahçe Trabzonspor maçı (bein sports izle linki)
Rıza Çalımbay: 'G.Saray'dan puan veya puanlar istiyoruz' Sivasspor Rıza Çalımbay: "G.Saray'dan puan veya puanlar istiyoruz"
Fenerbahçe Trabzonspor maçı BEIN izle, Fener Trabzonspor derbi izle Gündem Fenerbahçe Trabzonspor maçı BEIN izle, Fener Trabzonspor derbi izle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Origi'ye Süper Lig'den 3 talip var
2
Fenerbahçe - Trabzonspor: İlk 11'ler
3
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadrodan çıkartıldı!
4
Crespo'nun menajeri İstanbul'a geldi!
5
Montella için Fenerbahçe açıklaması
6
Türk futbol tarihinde bir ilkin peşinde!
7
Liverpool, yolcuları açıkladı

SON HABERLER

yukarı ok