Haber Tarihi: 22 Ağustos 2024 17:52 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 17:52

S Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ve fiyatları 2024

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bugün (22 Ağustos) Lugano ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın maçı S Sport Plus Plus üzerinden yayınlanacak. İşte, S Sport Plus Plus tek maç satın alma var mı? S Sport Plus Plus ne kadar? hakkında detaylar:

S Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ve fiyatları 2024
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Tam üyelik almak istemeyenler S Sport Plus Plus tek maç satın alma ve S Sport Plus Plus tek maç ücreti 2024 konularını araştırıyor. İşte, S Sport Plus Plus tek maç satın alma var mı? Beşiktaş - Lugano tek maç satın alma var mı? Konusunu hakkında son bilgi…

S Sport Plus tek maç satın alma var mı?

S Sport Plus Plus'da tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. Bu yüzden S Sport Plus Plus tek maç satın alma ve S Sport Plus Plus tek maç ücreti bulunmuyor. Kullanıcıların S Sport Plus Plus'a abone olması gerekiyor.

S Sport Plus üyelik paketleri

S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. İşte, S Sport üyelik paketleri:

S Sport Plus Aylık Paket 149 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989 TL'dir.

https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden;

ILKAY4999 koduyla üye olmanız durumunda aylık pakette ilk ay 49,99 TL'den,

YILLIKLOCA koduyla üye olmanız durumunda yıllık pakette ilk yıl 588 TL'den işlem yapabilirsiniz.

3AY4999 promosyon koduyla ise ilk 3 ay 49,99 TL/ay yararlanabilirsiniz. Taahhütsüz paketleriniz için dilediğiniz zaman iptal talebinde bulunabilirsiniz.

S Sport Plus Plus ne kadar?

S Sport Plus Üyelik Ücreti Ne Kadar? S Sport Plus Aylık Paket 149 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989 TL'dir.
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