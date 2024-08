S Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ve fiyatları 2024

Tam üyelik almak istemeyenler S Sport Plus Plus tek maç satın alma ve S Sport Plus Plus tek maç ücreti 2024 konularını araştırıyor. İşte, S Sport Plus Plus tek maç satın alma var mı? Beşiktaş - Lugano tek maç satın alma var mı? Konusunu hakkında son bilgi

S Sport Plus Plus'da tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. Bu yüzden S Sport Plus Plus tek maç satın alma ve S Sport Plus Plus tek maç ücreti bulunmuyor. Kullanıcıların S Sport Plus Plus'a abone olması gerekiyor.

S Sport Plus Plus'da kullanıcılara birçok seçenek sunuluyor. İşte, S Sport üyelik paketleri:

S Sport Plus Aylık Paket 149 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989 TL'dir.

https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden;

ILKAY4999 koduyla üye olmanız durumunda aylık pakette ilk ay 49,99 TL'den,

YILLIKLOCA koduyla üye olmanız durumunda yıllık pakette ilk yıl 588 TL'den işlem yapabilirsiniz.

3AY4999 promosyon koduyla ise ilk 3 ay 49,99 TL/ay yararlanabilirsiniz. Taahhütsüz paketleriniz için dilediğiniz zaman iptal talebinde bulunabilirsiniz.

