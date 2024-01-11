Haber Tarihi: 11 Ocak 2024 15:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:13

Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? 2024

Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? 2024 Regaip gecesi günü merak ediliyor. Üç Ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili bugün eda ediliyor. Regaip Kandili namazı, bu özel gecede ibadetlerini yerine getirecekler için ayrı bir öneme sahip durumda. Müslümanlar bu özel geceyi daha anlamlı ve derin bir ibadetle geçirmeye hazırlanırken; Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılındığını araştırıyor. İşte, Diyanet ile Regaip Kandili namazı hakkında bilgiler...

Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? 2024
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Regaip Kandili, bu gece idrak ediliyor. Hicri takvime göre; Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece eda edilen Regaip Kandili üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul ediliyor. Müslümanlar, bu mübarek gecede yapacakları ibadetlerle manevi bir huzur bulacaklar. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Regaip Kandili namazına ilişkin bilgiler... 

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Kandillere özel namaz ve ibadet şekli var mı?" sorusu şu şekilde cevaplandırılıyor:

"Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.

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