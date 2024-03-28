Oruçluyken Beden Temizliği Yapılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, oruçluyken banyo yapmak veya duş almak caizdir. Banyo yapmak, orucu bozmaz.



Banyo Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Oruçluyken banyo yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:



Abdest bozmamaya dikkat etmek: Banyo yaparken abdest bozmamaya özen gösterilmelidir. Bu nedenle, ağız ve buruna su kaçırmamaya dikkat edilmelidir.



Uzun süre su altında kalmamak: Uzun süre su altında kalmak, vücudun su çekmesine ve halsizlik yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle, banyo kısa tutulmalıdır.



Yorgunluktan kaçınmak: Oruçluyken yorgunluk yaşanmaması için banyo sonrası dinlenmek önemlidir.



Oruçluyken Banyo Yapmanın Faydaları



Oruçluyken banyo yapmanın bazı faydaları da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:



Vücudun ferahlamasına yardımcı olur: Banyo yapmak, oruçluyken yaşanan terleme ve yorgunluk hissini hafifletir.



Kan dolaşımını artırır: Banyo yapmak, kan dolaşımını artırarak enerji verir.



Rahatlama sağlar: Banyo yapmak, stresi azaltarak rahatlama sağlar.



Sonuç olarak, oruçluyken banyo yapmak veya duş almak caizdir ve bazı faydaları da vardır. Banyo yaparken abdest bozmamaya, uzun süre su altında kalmamaya ve yorgunluktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.

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