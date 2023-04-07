Oruç ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2023 bugün orucun kaçıncı günü?

Oruç ne zaman bitiyorsorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu yıl Mart ayında başlayan Ramazan ayının son orucu Nisan ayında tutulacak. İbadetlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışan vatandaşlar, bir yandan da son gün araştırması yapıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? 2023 ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan Arife Günü yapılacak son iftarla sona erecek.
Gün itibariyle Ramazan ayının bitimine 14 gün kaldı. RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERDE?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek. BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
7 Nisan 2023 Perşembe bugün Ramazan'ın 16. günündeyiz. Ramazan ayının bitmesine ve bayramın başlamasına 13 gün kaldı.
2023 yılı için Ramazan Ayının 30 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:
23 Mart: Ramazan ayı 1. günü
24 Mart: Ramazan ayı 2. günü
25 Mart: Ramazan ayı 3. günü
26 Mart: Ramazan ayı 4. günü
27 Mart : Ramazan ayı 5. günü
28 Mart : Ramazan ayı 6. günü
29 Mart: Ramazan ayı 7. günü
30 Mart: Ramazan ayı 8. günü
31 Mart: Ramazan ayı 9. günü
1 Nisan : Ramazan ayı 10. günü
2 Nisan : Ramazan ayı 11. günü
3 Nisan : Ramazan ayı 12. günü
4 Nisan : Ramazan ayı 13. günü
5 Nisan : Ramazan ayı 14. günü
6 Nisan : Ramazan ayı 15. günü
7 Nisan : Ramazan ayı 16. günü
8 Nisan : Ramazan ayı 17. günü
9 Nisan : Ramazan ayı 18. günü
10 Nisan : Ramazan ayı 19. günü
11 Nisan : Ramazan ayı 20. günü
12 Nisan : Ramazan ayı 21. günü
13 Nisan : Ramazan ayı 22. günü
14 Nisan : Ramazan ayı 23. günü
15 Nisan : Ramazan ayı 24. günü
16 Nisan : Ramazan ayı 25. günü
17 Nisan : Ramazan ayı 26. günü
18 Nisan : Ramazan ayı 27. günü
19 Nisan : Ramazan ayı 28. günü
20 Nisan : Ramazan ayı 29. günüRAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ HANGİ TARİHE GELİYOR?
Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart
Ramazan ayının 2. günü : 24 Mart
Ramazan ayının 3. günü 25 Mart
Ramazan ayının 4. günü : 26 Mart
Ramazan ayının 5. günü : 27 Mart
Ramazan ayının 6. günü : 28 Mart
Ramazan ayının 7. günü : 29 Mart
Ramazan ayının 8. günü : 30 Mart
Ramazan ayının 9. günü : 31 Mart
Ramazan ayının 10. günü : 1 Nisan
Ramazan ayının 11. günü : 2 Nisan
Ramazan ayının 12. günü : 3 Nisan
Ramazan ayının 13. günü : 4 Nisan
Ramazan ayının 14. günü : 5 Nisan
Ramazan ayının 15. günü : 6 Nisan
Ramazan ayının 16. günü : 7 Nisan
Ramazan ayının 17. günü : 8 Nisan
Ramazan ayının 18. günü : 9 Nisan
Ramazan ayının 19. günü : 10 Nisan
Ramazan ayının 20. günü : 11 Nisan
Ramazan ayının 21. günü : 12 Nisan
Ramazan ayının 22. günü : 13 Nisan
Ramazan ayının 23. günü : 14 Nisan
Ramazan ayının 24. günü : 15 Nisan
Ramazan ayının 25. günü : 16 Nisan
Ramazan ayının 26. günü : 17 Nisan
Ramazan ayının 27. günü : 18 Nisan
Ramazan ayının 28. günü : 19 Nisan
Ramazan ayının 29. günü : 20 Nisan
2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?
Üç aylar Receb ayının 1. günü başlamıştır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak 2023 tarihinde başladı. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir. KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan'ın 26. günü olan Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir. RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSLER
Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. (Buhari, Savm, 2)
Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)
"Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." (Bakara Suresi 184)
"Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, "Ben oruçluyum." deyin. (Buhari, Savm, 9)
"Şurası muhakkak ki, Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır" (Beyhaki)
Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. (Camiüs Sağir)