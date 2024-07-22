Haber Tarihi: 22 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 10:47

Optisyenlik Taban Puanları, Optisyenlik Sıralamaları 2024 | YÖK ATLAS Özel ve Devlet Üniversiteleri Optisyenlik Taban Puanları ve Kontenjanlar

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Optisyenlik bölümü için tercihte bulunacak adaylar 4 yıllık Optisyenlik 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Optisyenlik bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Optisyenlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Optisyenlik 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları…

Optisyenlik Taban Puanları, Optisyenlik Sıralamaları 2024 | YÖK ATLAS Özel ve Devlet Üniversiteleri Optisyenlik Taban Puanları ve Kontenjanlar
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Optisyenlik 2024 taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS eşit ağırlık puan türüne ihtiyaç duyuyor. Optisyenlik sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Optisyenlik bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…
OPTİSYENLİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 335,34 206262
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 5 329,23 227205
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 7 313,01 292955
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 7 312,28 296281
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 4 305,87 327517
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 3 298,85 366083
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 295,10 388543
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Optisyenlik TYT 65 293,32 399756
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 291,87 409062
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 290,60 417581
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 8 288,63 430961
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 3 287,13 441457
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 8 286,37 446781
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 285,58 452458
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 284,77 458241
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 278,78 504668
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 9 275,17 534602
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 275,13 534862
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Optisyenlik TYT 70 274,05 544308
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 273,87 545920
İzmir Kavram  Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 273,82 546356
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 273,63 548076
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 271,87 563719
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Optisyenlik TYT 50 270,99 571676
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 12 270,37 577258
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 9 269,74 583158
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 269,14 588634
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 8 268,81 591711
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 8 267,15 607608
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Optisyenlik TYT 75 267,02 608816
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 266,66 612294
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 7 266,04 618370
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 8 265,78 620898
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 10 265,38 624840
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 9 265,31 625558
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 265,24 626255
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 10 264,95 629145
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 8 264,25 636039
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Optisyenlik TYT 65 263,22 646274
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 263,11 647367
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 11 262,92 649362
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Optisyenlik TYT 65 262,03 658703
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Optisyenlik TYT 55 259,64 683884
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 7 259,46 685846
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 259,03 690426
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 7 258,75 693381
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 258,44 696759
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Optisyenlik TYT 45 255,23 732799
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 50 254,39 742438
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Optisyenlik TYT 70 250,95 782584
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Optisyenlik TYT 50 250,80 784262
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Optisyenlik TYT 50 250,16 791985
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 249,38 801152
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 248,75 808385
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 248,49 811666
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 247,64 821877
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Optisyenlik TYT 70 243,63 869348
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Optisyenlik TYT 30 243,15 874946
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 16 242,65 880863
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Optisyenlik TYT 80 241,87 889916
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Optisyenlik (Burslu) TYT 3 241,13 898465
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Optisyenlik TYT 75 240,77 902690
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Optisyenlik TYT 30 240,77 902778
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Optisyenlik TYT 45 237,93 935608
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Optisyenlik TYT 70 237,17 944512
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 50 236,99 946621
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 235,24 967184
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 234,85 971788
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 232,69 997967
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 40 232,57 999371
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 232,17 1004356
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 231,37 1014085
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Optisyenlik TYT 30 230,83 1020676
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 33 230,28 1027704
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 60 225,34 1091569
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 224,42 1103795
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 223,45 1116889
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 223,04 1122449
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 222,73 1126457
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 30 222,56 1128915
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 21 221,09 1148702
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 38 220,15 1161411
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 219,52 1169826
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 218,57 1182461
İzmir Kavram  Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 217,77 1193135
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 216,70 1207318
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 214,82 1232851
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 214,44 1238048
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 210,72 1290627
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Optisyenlik TYT 50 210,06 1300237
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 209,52 1308350
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 51 209,26 1312204
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 16 207,64 1336447
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 60 207,58 1337227
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 30 204,53 1383715
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 204,14 1389823
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 25 199,86 1455490
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 54 199,25 1464925
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Optisyenlik (%25 İndirimli) TYT 34 198,39 1477763
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 41 194,03 1538336
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Optisyenlik (Burslu) TYT 17 188,94 1590084
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 188,87 1590591
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 46 188,60 1592478
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 1 187,46 1599557
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 38 Dolmadı Dolmadı
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 Dolmadı Dolmadı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 41 Dolmadı Dolmadı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 36 Dolmadı Dolmadı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 2 Dolmadı Dolmadı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 3 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 64 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 42 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 41 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 42 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 30 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 17 Dolmadı Dolmadı
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 17 Dolmadı Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 18 Dolmadı Dolmadı
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Optisyenlik (%25 İndirimli) TYT 68 Dolmadı Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 1 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 Dolmadı Dolmadı
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 33 Dolmadı Dolmadı
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 25 Dolmadı Dolmadı
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 17 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 31 Dolmadı Dolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 61 Dolmadı Dolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 42 Dolmadı Dolmadı
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 25 Dolmadı Dolmadı
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 25 Dolmadı Dolmadı
 

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