Optisyenlik Taban Puanları, Optisyenlik Sıralamaları 2024 | YÖK ATLAS Özel ve Devlet Üniversiteleri Optisyenlik Taban Puanları ve Kontenjanlar

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 335,34 206262 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 5 329,23 227205 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 7 313,01 292955 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 7 312,28 296281 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 4 305,87 327517 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 3 298,85 366083 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 295,10 388543 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Optisyenlik TYT 65 293,32 399756 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 291,87 409062 Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 290,60 417581 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 8 288,63 430961 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 3 287,13 441457 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 8 286,37 446781 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 285,58 452458 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 284,77 458241 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 278,78 504668 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 9 275,17 534602 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 275,13 534862 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Optisyenlik TYT 70 274,05 544308 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 273,87 545920 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 273,82 546356 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 273,63 548076 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 271,87 563719 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Optisyenlik TYT 50 270,99 571676 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 12 270,37 577258 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 9 269,74 583158 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 269,14 588634 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 8 268,81 591711 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 8 267,15 607608 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Optisyenlik TYT 75 267,02 608816 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 266,66 612294 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 7 266,04 618370 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 8 265,78 620898 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 10 265,38 624840 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 9 265,31 625558 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 265,24 626255 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 10 264,95 629145 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 8 264,25 636039 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Optisyenlik TYT 65 263,22 646274 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 6 263,11 647367 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 11 262,92 649362 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Optisyenlik TYT 65 262,03 658703 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Optisyenlik TYT 55 259,64 683884 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 7 259,46 685846 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 259,03 690426 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 7 258,75 693381 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 258,44 696759 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Optisyenlik TYT 45 255,23 732799 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 50 254,39 742438 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Optisyenlik TYT 70 250,95 782584 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Optisyenlik TYT 50 250,80 784262 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Optisyenlik TYT 50 250,16 791985 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 249,38 801152 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 248,75 808385 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 248,49 811666 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 247,64 821877 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Optisyenlik TYT 70 243,63 869348 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Optisyenlik TYT 30 243,15 874946 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 16 242,65 880863 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Optisyenlik TYT 80 241,87 889916 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Optisyenlik (Burslu) TYT 3 241,13 898465 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Optisyenlik TYT 75 240,77 902690 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Optisyenlik TYT 30 240,77 902778 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Optisyenlik TYT 45 237,93 935608 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Optisyenlik TYT 70 237,17 944512 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 50 236,99 946621 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 235,24 967184 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 234,85 971788 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 232,69 997967 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 40 232,57 999371 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 232,17 1004356 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 231,37 1014085 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Optisyenlik TYT 30 230,83 1020676 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 33 230,28 1027704 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 60 225,34 1091569 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 224,42 1103795 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 223,45 1116889 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 223,04 1122449 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 222,73 1126457 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 30 222,56 1128915 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 21 221,09 1148702 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 38 220,15 1161411 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 219,52 1169826 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 218,57 1182461 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 217,77 1193135 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 216,70 1207318 Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) Optisyenlik TYT 40 214,82 1232851 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 214,44 1238048 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Optisyenlik TYT 60 210,72 1290627 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Optisyenlik TYT 50 210,06 1300237 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 209,52 1308350 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 51 209,26 1312204 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 16 207,64 1336447 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 60 207,58 1337227 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Optisyenlik (İÖ) TYT 30 204,53 1383715 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 204,14 1389823 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 25 199,86 1455490 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 54 199,25 1464925 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Optisyenlik (%25 İndirimli) TYT 34 198,39 1477763 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 41 194,03 1538336 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Optisyenlik (Burslu) TYT 17 188,94 1590084 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 188,87 1590591 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 46 188,60 1592478 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 1 187,46 1599557 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 38 Dolmadı Dolmadı Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 Dolmadı Dolmadı Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 41 Dolmadı Dolmadı Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 36 Dolmadı Dolmadı Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 2 Dolmadı Dolmadı Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 64 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 42 Dolmadı Dolmadı İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 41 Dolmadı Dolmadı İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 42 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 30 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 17 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 17 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 18 Dolmadı Dolmadı Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Optisyenlik (%25 İndirimli) TYT 68 Dolmadı Dolmadı Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) TYT 1 Dolmadı Dolmadı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 34 Dolmadı Dolmadı İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 33 Dolmadı Dolmadı Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 25 Dolmadı Dolmadı Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 17 Dolmadı Dolmadı Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 31 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 61 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 42 Dolmadı Dolmadı Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 25 Dolmadı Dolmadı Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 25 Dolmadı Dolmadı

Optisyenlik 2024 taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS eşit ağırlık puan türüne ihtiyaç duyuyor. Optisyenlik sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Optisyenlik bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…