Olimpija Ljubljana Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Olimpija Ljubljana Lille maçı canlı izle şifresiz Exxen spor izle

UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Lille, deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Peki, Olimpija Ljubljana Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olimpija Ljubljana Lille maçı şifresiz canlı izleme detayları…
OLİMPİJA LJUBLJANA – LİLLE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ OLİMPİJA LJUBLJANA - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Olimpija Ljubljana - Lille maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)
20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)
20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)
20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)
20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)
23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)
23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)
23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe
23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)
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