O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? 2025

O Ses Türkiye geçtiğimiz hafta bayram tatili sebebiyle ekranlara gelmemişti. Ancak bu akşam O Ses Türkiye'nin neden yayınlanmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan bir duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

En son 29 Mart'ta ekranlara gelen O Ses Türkiye 2025 yeni bölümünün farklı bir açıklama gelmediği takdirde önümüzdeki hafta cumartesi yani 19 Nisan'da yayınlanması bekleniyor.