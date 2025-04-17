O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? 2025

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 5 Nisan'da yayınlanmayınca izleyiciler şaşkınlık yaşadı. 12 Nisan tarihli yayın akışında da program yer almayınca, "O Ses Türkiye neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. Peki, Acun Ilıcalı'nın programı O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı? EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
O SES TÜRKİYE NEDEN YOK, KALDIRILDI MI?
O Ses Türkiye geçtiğimiz hafta bayram tatili sebebiyle ekranlara gelmemişti. Ancak bu akşam O Ses Türkiye'nin neden yayınlanmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan bir duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
En son 29 Mart'ta ekranlara gelen O Ses Türkiye 2025 yeni bölümünün farklı bir açıklama gelmediği takdirde önümüzdeki hafta cumartesi yani 19 Nisan'da yayınlanması bekleniyor.
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