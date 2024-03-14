Murat Cemcir-Ahmet Kural Neden Küstü?

Murat Cemcir ile Ahmet Kural, 'Çalgı Çengi','İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek' serisi, 'Çalgı Çengi İkimiz', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Baba Parası' gibi yapımlarda başrolü paylaşmıştı. Aralarından su sızmayan ikiliye nazar değmiş ve araları açılmıştı.

2020 yılından beri birlikte projede yer alamayan ve beraber görüntülenmeyen ünlü oyuncuların küstüğü ortaya çıkmıştı. Ahmet Kural ile Gizem Şahin'in geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğününde gözler Murat Cemcir'i aramıştı. Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in neden küstüğü merak edilirken iki taraftan da bu zamana kadar hiç net bir açıklama gelmemişti.

'Override' oyununun galası önceki akşam gerçekleşti. Stacey Gregg'in 2013 yılında yazdığı, Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'u sahnede buluşturan oyunun galasına birçok ünlü isim katıldı. Geceye katılanlar arasında Murat Cemcir de vardı. Murat Cemcir galada kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Ünlü oyuncunun dört yıldır görüşüp konuşmadığı eski dostu Ahmet Kural ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'u sahnede buluşturan 'Override' oyununun galası yapıldıCeyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'u sahnede buluşturan 'Override' oyununun galası yapıldı



Ayrılmaz ikili olarak gösterildiği Ahmet Kural hakkında konuşan ve Ahmet Kural'ın 'Efsane' adlı sinema filmini izleyemediğini söyleyen Murat Cemcir, ''Bizim aramızda bir küslük yok. Ben kimseye küsmem, insanlar bana küserler. Ben dururum. Sonra geri gelirler barışırlar. Ahmet geri gelmedi. Ben bazı numaralara WhatsApp'a girip bakmıyorum. WhatsApp'ta engellei değil. Ahmet benim çok sevdiğim eski bir arkadaşım. Bundan sonra da eskide kalacak. Güzel şeyler, güzel maceralar yaşarsın sonra bir gün biter. İnsanlar hayatımıza girerler, sonra giderler. Hayat böyle bir şey yani. Yolların tekrar kesişmesine gerek yok kardeşim.'' şeklinde çok net bir açıklama yaptı.

Öte yandan: Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Ahmet Kural, "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusu karşısında "Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi de yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" yanıtını vermişti.