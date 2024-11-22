Haber Tarihi: 22 Kasım 2024 16:38 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 16:38

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 22 Kasım 2024

Son dakika...Motorine zam var mı? 22 Kasım 2024 bugün, bu gece akaryakıta, mazota zam geldi mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları açıklandı. Akaryakıt fiyatları 22 Kasım 2024 itibarıyla takip ediliyor. Milyonlarca otomobil sahibi de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ile ilgili verileri takip ediyor. Peki, 22 Kasım benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 22 Kasım 2024
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Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Benzinin litre fiyatında 19 Kasım gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı.
MOTORİNE (MAZOTA) ZAM VAR MI? 22 KASIM 2024

Sektör kaynaklarının iddiasına göre motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatların 23 Kasım Cumartesi gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.33 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.91 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.22 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.49 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42.75 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.46 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 43.24 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.96 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 25.94 TL

22 KASIM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

 
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