Merkez Bankası faiz kararı belli oldu (Nisan/2025)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti.



TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.



Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltti.



TCMB, 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği ara toplantıda, politika faizini değiştirmezken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltmişti.



Böylece Merkez 13 ay sonra faiz artırımına gitmiş oldu.

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