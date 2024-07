Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024

Memur emeklisi maaş ödemeleri her ayın ilk günü başlarken 5'ine kadar devam ediyor. Temmuz ayının başında memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12.500 liraya yükselmesine ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise maaş farkı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. SSK emeklilerine her ayın 17-26'sı arasında emekli aylığı yatırılıyor. Bağ-Kur'lular ise ödemelerini 25'i ve 28'i arasında alıyor. SSK emeklilerine zamlı maaşlar yatmaya başlarken en düşük emekli maaşı düzenlemesi henüz yasalaşmadı bu yüzden fark ödemeleri yetişmedi. Peki Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, yapılan açıklama ve son gelişmeler



MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı son açıklamada kanunlaşma sürecine dikkat çekerek yürürlük sürecini mağduriyet oluşturmayacak şekilde düzenleyeceklerini ifade etti.



Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için zamlı maaşlar Temmuz ayında yatacak. SSK'dan emekli olanların maaş ödemeleri tahsis numarasına göre 17'si ve 26'ı arasında yatırılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28'i arasında alacak. Bu emeklilere zamlı maaşlarını bu ay alacak.



En düşük emekli aylığının 2.500 lira artılarak 12.500 lira olmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'e geldi. Ancak yasalaşmadı. Gerekli düzenlemelerin ardından maaş farklı hesaplara aktarılacak. Sürecin tamamlanmasının ardından Ağustos ayı başında emeklilerin maaş farklarını alması bekleniyor.



Memur emeklisi ay başında ödemesini zamsız olarak alırken memur emeklisi maaş farklarının da ay sonunda ödenmesi bekleniyor.



4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,



Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

