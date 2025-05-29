Bilindiği üzere, memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılmaktadır. Bu takvim, memur ve kamu çalışanlarının düzenli gelir akışını sağlamak üzere belirlenmiştir. Ancak bayram tatillerinin maaş ödeme gününe denk gelmesi veya maaş ödeme gününden önce başlaması durumunda, geçmiş yıllarda olduğu gibi erken ödeme uygulamaları gündeme gelebilmektedir. Peki, Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?



MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran'da başlayacak.



Mayıs ayında memur maaşları 15'inden itibaren hesaplara yatırıldı. Emekli aylıkları ödemeleri ise tahsis numarasına göre devam ediyor.



Maaş ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılıyor.



Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda ödeme takvimi değiştirilmeden maaşlar daha önceki tarihlerde olduğu gibi yatırılmıştı. Bu yıl da bayram sebebiyle maaşların öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



NORMAL TAKVİME GÖRE İLERLEYECEK



Takvimde bir değişiklik yapılmadığı takdirde memurlar Haziran ayı maaşlarını 15'inden itibaren alabilecek.



Emekli Sandığı emeklileri Haziran ayının ilk beş gününde, SSK emeklileri ise 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25'i ile 28'inde yatırılacak.



EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK



SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi yatırılacak. 2025 yılında bayram ikramiyesi 4.000 lira olarak belirlendi.



Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alabilecek.



Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Hak sahipleri, ikramiye ödemelerini e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.



Emekli ikramiyesi ödemeleri bayramdan bir hafta önce tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: