Melike Şahin O Ses Türkiye'den Ayrıldı Mı? 2025

Melike Şahin, güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla Türk müzik sahnesinde son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri. 2025 sezonunda O Ses Türkiye jüri koltuğuna oturarak ilk kez bir televizyon yarışmasında yer aldı. Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk gibi deneyimli isimlerle birlikte jüri kadrosunda yer alan Şahin, programa farklı bir enerji kattı. 8 Şubat 2025'te başlayan yeni sezon, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve Şahin'in jüri performansı sosyal medyada sıkça konuşuldu. Ancak bu hızlı yükseliş, kısa süre sonra ayrılık iddialarıyla gölgelendi.

Sosyal medyada programın çekimlerine seyirci olarak katıldığını ifade eden bir yarışmacı Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturmadığını iddia etti.

Melike Şahin'in O Ses Türkiye'den ayrıldığına yönelik iddialar kısa sürede büyüdü.

Ancak 22 Şubat 2025 Cumartesi günü yayınlanan bölümün ardından iddialar asılsız çıktı. Melike Şahin yayınlanan bölümde jüri olarak yer aldı.