Melhame-i Kübra nedir? Melhame-i Kübra ne zaman oldu?

İslam kaynaklarında "Melhame-i Kübrâ", "Hermeciddun" ya da "Melhame-i Uzma" olarak adlandırılan büyük savaş, âhir zamanda Mehdi ve Hz. İsa önderliğindeki Müslümanlar ile Mesih-i Deccal önderliğindeki Yahudiler arasında yaşanacaktır.Melhame-i Kübra, İslam eskatolojisine göre ahir zamanda gerçekleşecek apokaliptik bir büyük savaştır. Melhame i-Kübra'nın insanlık tarihinin en acımasız savaşı olacağı tahmin ediliyor. Genellikle Hristiyan eskatolojisindeki Armageddon savaşına tekabül eder ve Deccal'in ortaya çıkmasından hemen önce gerçekleşir.Melhame-i Kübra, kelimenin tam anlamıyla Eanlamına gelir. Arapça'da melḥame veya melḥamat (çoğulu malāhim), hatırı sayılır vahşet ve öldürme içeren şiddetli bir savaşı, böyle bir savaş, kanlı çarpışma veya katliam içindeki benzer bir savaşı ifade edebilir. Çoğul biçimiyle Malahim, kıyamet savaşları ve savaşları ile ilgili kehanetlerle ilgili farklı bir hadis rivayetleri türünü de ifade etmeye başladı. Kubrā, enginlik veya büyüklük anlamına gelen kabīr kelimesinin dişil üstün dereceli versiyonudur. Ön ekli artikel, tabirdeki her iki kelimeyi de belirli kılar ve ayrıca cümlenin tekil enginliğini gösterir.Melhame-i Kübra, farklı ayrıntılarla birden fazla hadis rivayetinde detaylandırılmıştır. Ancak İslami eskatolojide bulunan kehanet döngüsünün temel anlatı çerçevesi aşağıdaki gibidir.Bu savaşın, Müslümanlar ve Hristiyan Romalıların ortak bir düşmana karşı yan yana zaferle savaştıktan sonra gerçekleştiği söylenir. Zaferlerinin ardından, bir Hristiyanın çarmıhın onlara zafer getirdiğini iddia ettiği bir çatışma çıkacak, buna karşılık bir Müslüman, Tanrı'nın onlara zafer getirdiğini ve çarmıhı yok etmeye devam ettiğini iddia edecek ve bu da Hristiyan tarafından daha fazla misillemeye yol açacaktır. Bu, bazı hadis rivayetlerine göre, kanatlarından geçecek bir kuş olan, "sonlarına ulaşmadan yere düşerek ölecek" kadar şiddetli kıyamet ölçekli bir savaş olan Melhame-i Kübra'da doruğa ulaşır.Geleneksel rivayete göre, bu savaşın hemen ardından Konstantinopolis Müslümanlar tarafından fethedilecek, bunu Deccal'in gelişi takip edecektir. İkinci Geliş ile İsa Deccal'i öldürecek, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldıracak ve haçı yok edecek. Muhammed'in dinine tâbi olacak ve Mehdi'nin arkasında namaz kılacaktır.Melhama-i Kübra anlatı döngüsünde belirli yerler önemlidir. Önemli konumlardan biri de Suriye'nin Dâbık şehridir ve birçok metinde yer alacağı söylenmektedir. İskenderiye Mısır, Şam ve Kudüs de kehanetlerde önemli yerlerdir.