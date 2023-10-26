Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 11:03 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 11:03

MB faiz kararı Ekim 2023:Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası (TMCB) Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Eylül ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 32 seviyesine çıkarmıştı. Her ay olduğu gibi açıklamanın geleceği tarih piyasayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, ne olur, ayın kaçında açıklanacak? İşte Ekim ayı PPK toplantısı tarihi…

MB faiz kararı Ekim 2023:Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Ekim ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek başkanlığında ne zaman toplanacak, faiz kararı ayın kaçında açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TOPLANTI TARİHİ!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltmişti. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

2023 EKİM TCMB TOPLANTISI NE ZAMAN?

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023 

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu
19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023  
23 Şubat 2023 2 Mart 2023    
23 Mart 2023 30 Mart 2023    
27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023
25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023    
22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023    
20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023  
24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023    
21 Eylül 2023 28 Eylül 2023    
26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023
23 Kasım 2023 30 Kasım 2023    
21 Aralık 2023 28 Aralık 2023    
25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024  
22 Şubat 2024 29 Şubat 2024    
21 Mart 2024 28 Mart 2024    
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