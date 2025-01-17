Marko Guduric: 'Daha da iyi olmalıyız'

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, Zalgiris maçının ardından açıklamalar yaptı.



Marko Guduric yaptığı açıklamada, "(2000. sayısını geçmesi hakkında) İlk olarak Tanrı'ya şükürler olsun. İkinci olarak da maçı kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarıda hiç iyi değildik. Çok yumuşaktık. Savunmada iyi değildik. Bazı şeylerin farkına varabildiğimiz için mutluyum. Savunmada taktiğimizi değiştirdik ve işe yaradı. Taraftarlarımız inanılmazdı ve bize çok yardımcı oldular. Kazandığımız için çok mutluyuz. Haftaya bizim için sezonun en önemli maçı ve en büyük meydan okuması olacak. Olympiakos şu anda sezonun en iyi takımı. Biz de iyi durumdayız ama daha da iyi olmalıyız." dedi.



Guduric ayrıca, "Ben oyunu doğru şekilde oynamaya çalışıyorum. Her zaman takımı ön plana koyuyorum. Tabii ki koç ekibi de beni takımıma yardımcı olabileceğim doğru noktalara koyuyorlar. Onlar da şutlarını soktular ve benim işimi kolaylaştırdılar. Ben kendim hakkımda çok konuşmayı sevmiyorum. Ben her zaman takımımın ihtiyacını yapmaya çalışan bir takım oyuncusu olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



