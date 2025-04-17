Magarsus 2. sezon 7 bölüm ne zaman? Yeni bölüm tarihleri

Yönetmenliği Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği Magarsus'un başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin ikinci sezonunda Hazal Türesan, Bora Akkaş, Deniz Celiloğlu ve Sezin Akbaşoğulları yer aldı. Genç kuşağın başarılı oyuncularını usta oyuncularla bir araya getiren dizi oyuncu kadrosunda Cemre Ebüzziya, Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Aykut Temel ve Fırat Kaymak'ın yanı sıra konuk oyuncular olarak Ercan Kesal, Vildan Atasever ve Hakan Karsak da yer alıyor.

Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer'in üstlendiği, senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından yazılan Magarsus, ikinci sezon yedinci bölüm saat 19.00'da Max'te yayınlandı.

Turgut, Tansu ve Beton belediye seçimlerini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır ancak dökümü başka bir yöntem olduğu için işler karışır. Amerikalıların desteklediği alan Hilmi, Turgut'un karşısına güçlü bir rakip olarak çıkar. Bu sırada Beton ve Tansu, Kurak Tarım'a sığınan göçmenleri seçimlerde kullanmaya karar verir. Buna karşılık, halkın seçimlerini almak için onun yolu deneyen Hilmi göçmenlerden propagandayla seçmenleri etkilemeye çalışıyor. Bu durumun karşısında Tansu hızlı yeni taktikler bulsa da Turgut'un geçmişi seçim sürecinde büyük bir dezavantaj olarak karşınıza çıkar.

Bütün bunları gözlemleyen Tansu'nun yüzüne eski düzeninin devamını isteyen Fethi herkes için hala büyük bir tehdit olduğunu hatırlatır. Bu restleşme, Tansu'yu zor bir kararın eşiğine getirir. Tansu bir yandan Turgut'un liderlik becerisini test ederken bir yandan da Beton'un yaptığı hatalardan kurtulmak zorunda kalıyor. Fethi'nin beklenmedik hareketleri ise, dengeleri tamamen değiştirir.