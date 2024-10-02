Liverpool-Bologna Maçı Canlı İzle Şifresiz | Liverpool-Bologna maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bologna, Liverpool deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Liverpool - Bologna Maçı Canlı İzle







Liverpool- Bologna maçı saat kaçta?



Liverpool - Bologna maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. .



Tabii TV ücretli mi?



Bu akşam yayınlanan bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.



Tabii internetten izlenir mi?



Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.







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