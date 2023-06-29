Haber Tarihi: 29 Haziran 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 13:00

Kurban, Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor? 2023

2025 Ramazan ayı tarihi, mart ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu yıl yine ibadetler gerçekleşecek ve oruçlar tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte, Ramazan tarihi belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?

Kurban, Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor? 2023
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Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, Ramazan ayının gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet tarafından açıklanan tarih.
2025 RAMAZAN NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2025 yılında Mart ayına denk geliyor.

Buna göre; Ramazan ayı, 1 Mart, Cumartesi günü başlayacak ve son oruç 29 Mart, Cumartesi günü tutulacak. 

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.


2025 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

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2025 Ramazan
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