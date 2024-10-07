Haber Tarihi: 07 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 16:40

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman?

TRT 1'in yeni tarihi dizilerinden biri olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ilk sezonuyla büyük bir ilgi görmüştü. Geçtiğimiz Haziran ayında ilk sezon finalini yapan dizi ile ilgili olarak gözler ikinci sezona çevrildi. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman?
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Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrollerini paylaştığı tarihi dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman?

TRT 1'in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verdi. 28. bölümle sezon finali yapan dizi, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise en çok merak edilen konulardan biri. Ancak dizinin yapımcıları ve TRT 1, henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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