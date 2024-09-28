Haber Tarihi: 28 Eylül 2024 12:28 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 12:28

Kredi kartı yapılandırma nedir? BDDK Kredi kartı düzenlemesi nedir?

Son dakika haberi: BDDK'dan yapılan açıklamada, kredi kartı borçlarınını yapılandırma getirildi. Buna göre kredi kartı borcununu asgari tutarı ödendikten sonra kalan kart borcu 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek. Peki, Kredi kartı yapılandırma nedir? BDDK Kredi kartı düzenlemesi nedir?

Kredi kartı yapılandırma nedir? BDDK Kredi kartı düzenlemesi nedir?
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Son dakika: Kredi kartı yapılandırma nedir? BDDK Kredi kartı düzenlemesi nedir?  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi.

Kredi kartı borçlarına yapılandırma nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada şu şekilde:

"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan koordineli makro ihtiyati adımlar çerçevesinde;

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10972 Sayılı Kararı ile,

a) Bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak;

- Karar tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart
hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilmesine; kredi kartı yapılandırma borcunun
%50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,

b) İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak;

- Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç
kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile
sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verilmiştir.

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10970 sayılı Kararı ile,

- Kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarının, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun
%20'si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun %40'ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir"


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