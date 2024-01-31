KPSS 2024/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/3, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmek isteyen adaylar için düzenlenen bir sınavdır. Sınavda, adayların Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavı olmak üzere üç oturumda sınava girmesi gerekiyor.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak, ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS 2024/3 tercih sonuçlarının, tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

Bu nedenle, KPSS 2024/3 tercih sonuçlarının, 25 Ocak 2024 tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından, şubat ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor.

Sonuçların açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulacağı zaman, haberimizde güncellenecektir.

Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden sonuçlarını öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından, adayların atama işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.

KPSS 2024/3 sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylara başarılar dileriz.