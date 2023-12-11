Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - Kopenhag-Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, son hafta maçında Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag'a konuk olacak. 5 hafta sonunda 5 puan toplayan iki takım, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Averaj farkıyla 3. sırada bulunan Galatasaray, galibiyet halinde bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynanacak. Danimarka'da yapılacak olan maç, saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.Geri düştüğü maçlardan aldığı puanlarla dikkat çeken Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü. A Grubu'nda Bayern Münih'in 13 puanla lider olduğu grupta, Kopenhag ve Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla son sırada bulunuyor.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi kadrosunu belirledi ve Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech'in durumu hakkında kararını verdi.Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroyu belirledi.Ligdeki son Adana Demirspor maçında kadroda yer almayan Hakim Ziyech ve aynı maçta yedek kulübesinde oturan Wilfried Zaha ile ilgili kararlar alındı.Sabah gazetesinin haberine göre, Hakim Ziyech, ağrılarına rağmen bu maçta forma giymek istediğini teknik ekibe iletti. Okan Buruk'un, Ziyech'i kritik maçta ilk 11'de sahaya süreceği bildirildi.Adana Demirspor maçında yedek kulübesinde olan Wilfried Zaha'nın da Kopenhag maçına ilk 11'de başlayacağı açıklandı.Orta sahada Torreira'nın yanında Kaan Ayhan forma şansı bulacak, 10 numara bölgesinde Kerem Aktürkoğlu ve forvette Mauro Icardi sahada olacak.Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın görev yapacağı belirtildi.Ayrıca, sol bek pozisyonunda Barış Alper Yılmaz'ın iyi performansına rağmen Kopenhag maçına Angelino'nun başlayacağı ifade edildi.Galatasaray'ın yarın Kopenhag'a konuk olacağı müsabaka Türkiye Saati ile 23:00'te başlayacak.Son haftaya averajla 3. sırada giren Galatasaray, deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Galatasaray'ın galibiyeti durumunda, grup ikincisi olabilmesi için Manchester United - Bayern Münih maçının sonucuna bakılmaksızın bir üst tura çıkma şansı doğacak. Beraberlik durumunda ise averajla geride kalacak olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansını elde edebilmek için Manchester United'ın da puan kaybetmesini bekleyecek.Bu sezon Avrupa'da çıktığı 11 mücadelede sadece 2 mağlubiyet alan Galatasaray, elemelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Grup aşamasında ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki serüvenine devam etme umudunu sürdürüyor.