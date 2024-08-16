Haber Tarihi: 16 Ağustos 2024 13:39 -
Güncelleme Tarihi:
16 Ağustos 2024 13:39
KONYASPOR - GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ
Konyaspor - Galatasaray canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Konyaspor - Galatasaray maçını Bein sport, Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Konyaspor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları
Galatasaray kafilesinde, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra transfer görüşmelerini sürdüren Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un Konya kafilesine dahil ettiği isimler şöyle:
"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Derrick Köhn, berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı."
47. RANDEVU
Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.