Kış Lastiği ve Kar Zinciri Kullanımında Sık Yapılan Hatalar

Kış mevsiminde araç içi güvenliği sağlamanın pek çok yolu vardır. Yolda kalma ya da kaza yapma endişesi içerisinde olanlar için bu detayları bilmek daha iyi bir yolculuk deneyimi sunar. Bundan dolayı kış lastiği ve kar zinciri gibi konularda bilinçli bir şekilde hareket etmek önemlidir. Bu ürünlerin kullanımında sık yapılan hatalar vardır. Bu hatalar araçların istenilen performansa ulaşmasında büyük bir engeldir. Kış lastiği ve kar zincirini birbirinden ayrı düşünmek olmaz. Bu ürünleri bir elmanın iki yarısı gibi düşünmek gerekir. Kış lastiği olmadan kar zinciri kullanmak yaygın olarak yapılan hataların başında gelir. Benim arabamda kar zinciri var bana bir şey olmaz şeklinde yaklaşımlar tamamen yanlıştır. Kısa mesafede çözüm sunuyor ve hayat kolaylaştırıyor gibi görünse de kış lastikleri zorunluluktur. Bundan dolayı kar zincirini kış lastiği üzerine uygulamak gerekir. Kar zincirini doğru yere takmak da önemlidir. Yanlış takılan kar zincirleri kış mevsimi performansını düşürmekle kalmayıp farklı olumsuzlukların görülmesine neden olur. Burada kar zincirlerini aracın çekiş yerine göre takmak gerekir. Önden çekişli arabalarda kar zincirini ön tarafa takmak avantajları artırır. Arka çekişli araçlarda ise kar zincirini arka lastiklere takmak gerekir. Kar zinciri takılıyken araç hızını bir miktar düşürmek gerekir. Araç hızını artırmak özellikle buzlu ve karlı yollarda tehlikeli olabilir. Nasıl olsa kar zinciri takılı diye limitleri zorlamamak gerekir. Adeta bir yarışın içerisindeymiş gibi hız yapmanız kar zincirlerinin zarar görmesine neden olabilir. Cimri
rehberliğinde kar zinciri ve kış lastiği özelinde daha kapsamlı bilgi edinebilirsiniz. Fiyat karşılaştırmaları ve ürün özellikleri çerçevesinde değerlendirme yaparak aracınıza uygun olan kış mevsimi güvenlik ürünlerini görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede zamandan tasarruf edebilirsiniz. Doğru Kış Lastiği Kullanımı Nasıl Olmalı?
Kış lastiği kullanımı doğru şekilde olduğu zaman araç içerisinde konforu artırır. Doğru kış lastiği
kullanımı zamanında olandır. Yani, kış lastiklerini zamanında takmak gerekir. Yılın ilk karı yere düşmeden önce kış lastiğini araçlara takmak önemlidir. Aksi durumda mevsimin ilk karı eğlendirici değil tam bir ızdırap olabilir. Kış lastikleri genellikle havanın 7 derece sıcaklığın altına düşmesiyle takılır. Siz de hava durumunu kontrol ederek kış lastiği kullanımı için doğru zamanı bulabilirsiniz. Soğuk havalarda kış lastiklerinin basıncı düşebilir. Doğru basınçta kullanılan kış lastiği maksimum performans sunar. Bu bilinçle hareket etmek ve basınç düştüğü zaman hava basıncını artırmak gerekir. Düşük basınçta yolda kalma gibi durumlar söz konusu olabilir. Kişiler lastikten elde etmek istediği verimi alamayabilir. Kış lastiğini doğru zamanda takmak kadar doğru zamanda çıkarmak da bir sanattır. Bundan dolayı mevsim geçişlerinde mevsime uygun lastik kullanmak önemlidir. Aksi durumda yıpranmalar görülebilir. Doğru Kar Zinciri Kullanımı Nasıl Olmalı?
Kar zinciri kullanımı korkutucu ve zaman alıcı bir işlem gibi görülebilir. Fakat doğru şekilde kullanılan kar zinciri
hem pratik hem de güvenli bir deneyim sunar. Zincirin sıkı olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Kar zincirlerinin gevşek değil sıkıca oturması önemlidir. Gevşek bırakılan kar zinciri zorlu koşullarda çıkabilir. Lastikten çıkan kar zinciri araca zarar verebileceği gibi kazalara da neden olabilir. Bundan dolayı kar zincirini taktıktan sonra kontrol etmek gerekir. Aracın lastiklerine uygun olan zinciri kullanın. Yanlış boyutta zincir seçimi yapmak zincirin kaymasına neden olur. Bu da beraberinde güvenlik problemlerini getirir. Kayma ve kopma gibi durumlarla mücadele etmek için doğru malzeme önemlidir.
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Kaynak: Sporx.com