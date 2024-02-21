Haber Tarihi: 21 Şubat 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 11:40

Kick nedir? Yayın platformu Kick Türkiye nasıl kullanılır?

Twitch'e rakip olarak çıkan ve Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick'e Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirdi. Peki, Kick nedir? Yayın platformu Kick Türkiye nasıl kullanılır?

Kick nedir? Yayın platformu Kick Türkiye nasıl kullanılır?
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Geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Twitch'in yeni rakibi olarak görülen canlı yayın platformu Kick hakkında soruşturma başlattığı öne sürülmüştü.

Twitch'teki yayıncıların da geçiş yaptığı Kick, son bir yılda yayıncı kitlesini büyük oranda genişletti. Yeni yapılan bir açıklamaya göre BTK incelemesi sonucunda Kick'e erişim engeli getirildi.

TWITCH YAYINCILARININ YENİ ADRESİ

Twitch üzerindeki yayıncıları bünyesine katan ve rekor anlaşmalar imzalayan Kick, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendi. Erişim engeli kararına rağmen birçok kişinin erişime devam edebildiği iddia ediliyor.

Konu hakkındaki resmi açıklamada, "Kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri paylaşıldı.

Erişim engelinin gelecekte kaldırılıp kaldırılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

KİCK NEDİR?

Kick, Avusturalya merkezli bir canlı yayın platformudur.

Stake.com'un kurucu ortakları Bijan Tehrani ve Ed Craven ile yayıncı Trainwreckstv tarafından desteklenen Kick, Twitch'e rakip olarak daha gevşek bir kurallara sahiptir.

Kick'in gelir paylaşımı %95 yayıncıya ve %5 platforma olmak üzere yayıncılıktaki en cömert gelir paylaşımlarından biri.

Oyuncular takipçilerinden bağış alarak veya platformla ortaklık kurarak para kazanabiliyor.
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