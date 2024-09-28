Haber Tarihi: 28 Eylül 2024 14:25 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 14:25

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada siyah-beyazlı rakibini son 10 maçta yalnızca 1 kez yenebildi. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, iç saha rakibini son 10 maçta 1 kez yenebildi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte siyah-beyazlıları 24. kez ağırlayacak. Geride kalan müsabakalarda Kayseri ekibi 8 kez kazanırken, Beşiktaş ise 9 kez sahadan galip ayrıldı, 6 maç da berabere sona erdi.

Kayserispor sahasında oynadığı son 4 mücadelede rakibini yenemezken, son 10 maçta ise 1 kez 3 puanı hanesine yazdırabildi.

Kayserispor-Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Kayserispor-Beşiktaş maçı, 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Kayserispor-Beşiktaş Maçı Saat Kaçta?

Kayserispor-Beşiktaş maçı, saat 20:00 başlayacak.


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