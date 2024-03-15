Okan Buruk ve öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanını kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray bu sezon savunma hattıyla güven verdi. 29 hafta geride kalırken ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar rakip fileleri 64 sarsarken kalesinde ise sadece 17 gol gördü. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında İcardi, Mertens, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle etkili olmaya çalışacak. Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa'da ise Aytaç Kara ve Nuno Da Costa'nın gösterdiği performans dikkat çekti. Kasımpaşa - Galatasaray maçının detayları belli oldu. Peki Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa - Galatasaray maçının detayları…

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'ı ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcü ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği hafta Okan Buruk ve öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönmek istiyor. Galatasaray, İstanbul ekibi karşısında kazanması durumunda puanını 81'e yükseltecek. Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesinde gözler İcardi, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlara çevrildi.

Ev sahibi Kasımpaşa, bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çeken takımlar arasında yer aldı. Geride kalan 29 haftada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Kasımpaşa topladığu 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray geride kalan 29. haftada sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar oynadıkları karşılaşmalarda 25 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Okan Buruk ve öğrencileri 64 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Galatasaray haftaya topladığı 78 puanla zirvede giriyor.