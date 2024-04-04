Kargolar bayram tatiline ne zaman giriyor? 2024 Kargolar ne zaman tatil, ne zamana kadar açık bayramda?

Kargolar bayramda çalışıyor mu ve açık mı sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda da ramazan ve kurban bayramı tatili dolayısıyla operasyonel faaliyetlerinde değişiklik yaptıklarını duyuran kargo firmaları, şubelerinin bu süreçteki çalışma takvimlerini sunmuşlardı. Peki, Ramazan Bayramı kapsamında bayramda kargolar çalışıyor mu? 8-9-10-11-12 Nisan MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı? İşte, o detaylar

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?





Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 13 Nisan Cumartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.