Haber Tarihi: 04 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 17:27

Kargolar bayram tatiline ne zaman giriyor? 2024 Kargolar ne zaman tatil, ne zamana kadar açık bayramda?

Kargolar bayramda açık mı sorusu, bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde gönderilerini gerçekleştirecek olan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Pek çok vatandaş, kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu ile konuya cevap arıyor. Kargoların resmi tatil dönemlerinde kapalı olması dolayısıyla çalışma takvimi merak ediliyor. Peki, 8-9-10-11-12 Nisan'da MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı? İşte, o detaylar

Kargolar bayram tatiline ne zaman giriyor? 2024 Kargolar ne zaman tatil, ne zamana kadar açık bayramda?
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Kargolar bayramda çalışıyor mu ve açık mı sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda da ramazan ve kurban bayramı tatili dolayısıyla operasyonel faaliyetlerinde değişiklik yaptıklarını duyuran kargo firmaları, şubelerinin bu süreçteki çalışma takvimlerini sunmuşlardı. Peki, Ramazan Bayramı kapsamında bayramda kargolar çalışıyor mu? 8-9-10-11-12 Nisan MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı? İşte, o detaylar

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 13 Nisan Cumartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

8-9 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.
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