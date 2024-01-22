Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelelerinde eşleşmeler belli oldu.



Fatih Karagümrük - Samsunspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?



Fatih Karagümrük - Samsunspor ZTK maçı 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. VAR sistemi de bu turda kullanılmaya başlayacak.



İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;



Sivasspor - Konyaspor



Başakşehir - Hatayspor



Gençlerbirliği - Trabzonspor



Antalyaspor - Beşiktaş



Fatih Karagümrük - Samsunspor



24Erzincanspor - MKE Ankaragücü



Galatasaray - Bandırmaspor



Fenerbahçe - Gaziantep FK



Son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: