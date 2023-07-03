Haber Tarihi: 03 Temmuz 2023 17:54 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 17:54

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ SON DAKİKA 3 TEMMUZ 2023 | Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Kabine Toplantısı toplantı kararları bu ay da merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ardından yeni haftada Temmuz'da Kabine Toplantısı olacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kabine Toplantısı toplantı kararları bu ay da merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ardından yeni haftada Temmuz'da Kabine Toplantısı olacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Temmuz ayının gelmesiyle gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihine çevrildi. Temmuz Kabine Toplantısı konuları arasında emekli ve memur zammının da konuşulması bekleniyor. Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Temmuz Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 3 Temmuz Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ SON DAKİKA 3 TEMMUZ 2023 | Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta başlayacağı, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak olan Kabine toplantısı öncesinde, gündemde hangi maddelerin yer aldığı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ SON DAKİKA 3 TEMMUZ 2023

3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı saat 15.00'da başladı.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde...

Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük Memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. ZAM oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini memur ve emekli maaşları ile torba yasa oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması bekleniyor.


Kurban Bayramı sonrası ilk toplantıda Kabine'yi yoğun bir gündem bekliyor.

MAAŞ ZAMLARI GÜNDEMDE

Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. İsveç'in NATO üyeliği de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammında etkili olacak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Kabine toplantısında memur ve emekli maaş zamlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Kabine'nin bir diğer konusu ise İsveç'in NATO üyeliği olacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsveç'in NATO'ya üyelik talebi konusunda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacak. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye ve İsveç, 6 Temmuz'da Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacak.

İsveç'in NATO üyelik başvurusu, Türkiye ve Macaristan dışında ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylandı. Türkiye, İsveç'in "terörle mücadele" konusunda yeterince adım atmadığı gerekçesiyle başvuruya şimdiye kadar onay vermedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda yapılan çalışmada, Meclis'e gelmesi beklenen torba kanun teklifinin taslağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Kabine toplantısında görüşüldükten sonra düzenlemelerin yapılmasıyla torba kanun Meclis'e gönderilecek.

Torba kanunda; en düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme, kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılması, gençlerin telefon ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

OVP DE GÖRÜŞÜLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması beklenen sunum ile 3 yıllık orta vadeli program da ele alınacak. Programda tasarruf ve mali disiplin vurgusu yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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