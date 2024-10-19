Juventus-Lazio Maçı Canlı İzle Şifresiz | Juventus-Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa'da Uluslar Ligi sebebiyle liglere verilen ara sona erdi. İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus ve Lazio karşı karşıya geliyor.

Mücadele 19 Ekim cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak ve S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Thiago Motta'nın çalıştırdığı siyah-beyazlılar bu sezon 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Yoluna namağlup devam eden Juventus rakip fileleri 10 kez sarsarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Juventus puan sıralamasında Napoli ve İnter'in gerisinde 3. sırada bulunuyor.

İtalyan ekibi Lazio'da bu sezon takımın en fazla skor katkısı veren oyuncuları Castellanos, Boulaye Dia ve Mattia Zaccagni oldu.

Marco Baroni yönetimindeki Lazio, 2024-2025 sezonunda çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Rakip fileleri 14 kez sarsarken kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Thiago Motta yönetimindeki Juventus'ta Dusan Vlahovic, Samuel Mbangula, Koopmeiners gibi önemli oyuncular bulunuyor. Lazio mücadelesi öncesinde siyah-beyazlılarda Arkadius Milik, Gonzalez, Timothy Weah, McKennie, Bremer gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Juventus'ta takımın gol yükünü attığı 5 golle Vlahovic sırtlarken milli oyuncu Kenan Yıldız bu sezon Serie A'da çıktığı 7 karşılaşmada 2 asistlik katkı verdi. Peki Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar…