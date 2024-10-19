Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 13:41 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 13:41

Juventus-Lazio Maçı Canlı İzle Şifresiz | Juventus-Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Juventus-Lazio maçı canlı izle | Juventus - Lazio maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, Lazio'yu konuk ediyor. Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği siyah-beyazlılar geride kalan haftalarda 13 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor. Lazio ise yeni sezon başlangıcıyla dikkat çekerken rakibiyle aynı puanda 4. sırada bulunuyor. Juventus - Lazio maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Juventus-Lazio Maçı Canlı İzle Şifresiz | Juventus-Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Abone Ol
Thiago Motta yönetimindeki Juventus'ta Dusan Vlahovic, Samuel Mbangula, Koopmeiners gibi önemli oyuncular bulunuyor. Lazio mücadelesi öncesinde siyah-beyazlılarda Arkadius Milik, Gonzalez, Timothy Weah, McKennie, Bremer gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Juventus'ta takımın gol yükünü attığı 5 golle Vlahovic sırtlarken milli oyuncu Kenan Yıldız bu sezon Serie A'da çıktığı 7 karşılaşmada 2 asistlik katkı verdi. Peki Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar…

JUVENTUS - LAZİO MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



JUVENTUS - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa'da Uluslar Ligi sebebiyle liglere verilen ara sona erdi. İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus ve Lazio karşı karşıya geliyor.

Mücadele 19 Ekim cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak ve S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS SON DURUM

Thiago Motta'nın çalıştırdığı siyah-beyazlılar bu sezon 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Yoluna namağlup devam eden Juventus rakip fileleri 10 kez sarsarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Juventus puan sıralamasında Napoli ve İnter'in gerisinde 3. sırada bulunuyor.

LAZİO SON DURUM

İtalyan ekibi Lazio'da bu sezon takımın en fazla skor katkısı veren oyuncuları Castellanos, Boulaye Dia ve Mattia Zaccagni oldu.

Marco Baroni yönetimindeki Lazio, 2024-2025 sezonunda çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Rakip fileleri 14 kez sarsarken kalesinde ise 11 gole engel olamadı.




Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpasa Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak
Wolverhampton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Wolverhampton-Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Wolverhampton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Wolverhampton-Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz
Barcelona'da kale yine Pena'nın Barcelona Barcelona'da kale yine Pena'nın
Yüksekova'nın kadın futbolcuları, takım otobüsü desteğine galibiyetle karşılık vermek istiyor Futbol Yüksekova'nın kadın futbolcuları, takım otobüsü desteğine galibiyetle karşılık vermek istiyor
Görme engelli kadın futbolcu, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası başarı hedefliyor Futbol Görme engelli kadın futbolcu, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası başarı hedefliyor
Rangers'tan Ryan Kent açıklaması Fenerbahçe Rangers'tan Ryan Kent açıklaması
ALG Spor'un gözü liderlik koltuğunda Futbol ALG Spor'un gözü liderlik koltuğunda
Pevidem-Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Pevidem-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gündem Pevidem-Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Pevidem-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sivasspor, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek Sivasspor Sivasspor, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jan Vesely: "İstanbul bana daha yakın"
2
Elif Elmas için ayrılık gelişmesi!
3
Galatasaray, TFF'ye gidiyor!
4
Karsdorp'tan Mourinho itirafı!
5
Mehmet Büyükekşi'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na cevap!
6
Kerem Aktürkoğlu için transfer itirafı!
7
Antalyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

SON HABERLER

yukarı ok