Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 10:23

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTE 2023: İstanbul, Adana, Ankara, İzmir ve tüm illerin İyi Parti milletvekili adayları listesi

28. dönem 2023 İyi Parti milletvekili aday adayları listesi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için İyi Parti milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. İyi Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. Peki, İyi Parti Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan İyi Parti adayları listesi

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTE 2023: İstanbul, Adana, Ankara, İzmir ve tüm illerin İyi Parti milletvekili adayları listesi
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İYİ Parti milletvekili adayları 2023! 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler İYİ Parti milletvekili adayları listesi hakkında araştırma yapıyor. YSK'ya sunulan listeyle İYİ Parti'nin hangi ilde kimi aday gösterdiği belli oldu. 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde İYİ Parti'den İstanbul 1. Bölge ilk sırada Nimet Özdemir, 2. Bölge ilk sırada Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, 3. Bölge ilk sırada ise Ersin Beyaz aday gösterildi. İşte, il il İYİ Parti milletvekili aday listesi!
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ BELİRLEMESİNDE YAŞANANLAR

Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında rozetleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.

Gökhan Zan da Hatay'dan 2. sıradan, Ünal Karaman ise Konya 1. sıradan aday oldu.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1. sıradan aday gösterildi.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara 2. Bölge 2. sıradan, Genel Sekreter Uğur Poyraz Antalya 1. sıradan, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday oldu.

İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.

İYİ Partinin mevcut 36 milletvekilinden, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dışında, 35'i aday adaylığı başvurusunda bulunmuş, Aytun Çıray ve İsmail Tatlıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. 27. Dönem milletvekili olup aday adaylığı için başvuran 33 isimden 22'sine listede yer verilmedi.

Listede yer verilmeyenler şu isimlerden oluştu:

"Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ayhan Erel, İbrahim Halil Oral, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ahmet Kamil Erozan, Orhan Çakırlar, Naci Cinisli, Arslan Kabukçuoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Ümit Beyaz, Abdul Ahat Andican, Zeki Hakan Sıdalı, Behiç Çelik, Bedri Yaşar, Enez Kaplan, Hüseyin Örs, Ayhan Altıntaş"
Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

"İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak."

AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ


İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTESİ 2023 

SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI
ADANA 1 AYYÜCE TÜRKEŞ
ADANA 2 BİLAL BİLİCİ
ADANA 3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
ADANA 4 MEHMET SERTAÇ DURAK
ADANA 5 ŞULE  GÖK TÜDEŞ
ADANA 6 REMZİ OĞUZ YILMAZ
ADANA 7 BURAK YİĞENOĞLU
ADANA 8 İSA AYANOĞLU
ADANA 9 BAHADIR CEYHANLI
ADANA 10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
ADANA 11 NİHAL AĞCA
ADANA 12 ERKAN CAN
ADANA 13 ERCAN ATALAY
ADANA 14 SİNEM ULUDAMAR
ADANA 15 HÜLYA AKKÖZ
ADIYAMAN 1    
ADIYAMAN 2    
ADIYAMAN 3    
ADIYAMAN 4    
ADIYAMAN 5    
AFYONKARAHİSAR 1 HAKAN ŞEREF OLGUN
AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA ENİS ARABACI
AFYONKARAHİSAR 3 SAFFET ACAR
AFYONKARAHİSAR 4 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 5 GÖNÜL AR GÜNGÖR
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ACAR
AĞRI 1 ÖZHAN KOÇİNTAR
AĞRI 2 METİN AYDEMİR
AĞRI 3 KENAN KAÇMAZ
AĞRI 4 ÇAĞDAŞ ÇELİK
AMASYA 1 İBRAHİM MERMER
AMASYA 2 MEHMET KİP
AMASYA 3 HİKMET RUŞEN MENEKŞE
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 AHMET EŞREF  FAKIBABA
ANKARA-1 3 KEVSER OFLUOĞLU
ANKARA-1 4 YETKİN  ÖZTÜRK
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 BURÇİN ÇİÇEK
ANKARA-1 7 METEHAN ERDEM
ANKARA-1 8 OSMAN TOPAL
ANKARA-1 9 ONUR HONDOROĞLU
ANKARA-1 10 ECE ÖZEN AKAN
ANKARA-1 11 AHMET  ALTIPARMAK
ANKARA-1 12 AHMET  ERENOĞLU
ANKARA-1 13 MUHAMMET  ECEL
ANKARA-2 1 ADNAN BEKER
ANKARA-2 2 SEDAT AKSAKALLI
ANKARA-2 3 UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
ANKARA-2 4 FATMA ÖZKAN
ANKARA-2 5 MUHARREM BEŞİR
ANKARA-2 6 RAMAZAN DEĞERLİ
ANKARA-2 7 ERDOĞAN YILDIRIM
ANKARA-2 8 FATMA GÜLÜMSER BİROL
ANKARA-2 9 NADİR ÇETİNKAYA
ANKARA-2 10 ÖZCAN DAĞGEÇ
ANKARA-2 11 ELMAS YAĞMUR
ANKARA-3 1 YÜKSEL ARSLAN
ANKARA-3 2 KÜRŞAD ZORLU
ANKARA-3 3 FATİH KOCA
ANKARA-3 4 SEVİN ÇAĞLAYAN
ANKARA-3 5 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 6 SERDAR SARGIN
ANKARA-3 7 MEHMET ARSLAN
ANKARA-3 8 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-3 9 BERNA ŞAHİN
ANKARA-3 10 SEVGİ YALAV
ANKARA-3 11 MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
ANKARA-3 12 MEHTAP  DEMİRHAN ÖZDEMİR
ANTALYA 1 UĞUR  POYRAZ
ANTALYA 2 AYKUT KAYA
ANTALYA 3 ALİ ADNAN KAYA
ANTALYA 4 AYŞEN KURT
ANTALYA 5 SERKAN TETİK
ANTALYA 6 İLHAMİ  OKUDAN
ANTALYA 7 MEHMET BAŞARAN
ANTALYA 8 NESRİN ÜNAL
ANTALYA 9 MUSA ERTUĞAN
ANTALYA 10 MESUT YILMAZ
ANTALYA 11 DURMUŞ KAPLAN
ANTALYA 12 ARİF KOCABIYIK
ANTALYA 13 BAŞAK KARATAŞ
ANTALYA 14 DURMUŞ ALİ ARSLAN
ANTALYA 15 NEŞE  TOKER
ANTALYA 16 LEVENT  ÖZDEMİR
ANTALYA 17 HATİCE AVCI
ARTVİN 1 HAMZA GEZMİŞ
ARTVİN 2 HÜSEYİN IŞIK
AYDIN 1 ÖMER KARAKAŞ
AYDIN 2 AHMET ERTÜRK
AYDIN 3 TUĞÇE  CANPOLAT YILMAZ
AYDIN 4 ERHAN ALGAN
AYDIN 5 SEMRA  YÜCEL
AYDIN 6 FEVZİ KÖSE
AYDIN 7 CEMAL SARI
AYDIN 8 PINAR ÖNCER
BALIKESİR 1 TURHAN ÇÖMEZ
BALIKESİR 2 ÖZLEM URAL
BALIKESİR 3 NEDİM TUNA
BALIKESİR 4 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
BALIKESİR 5 NİLGÜN BAŞARAN
BALIKESİR 6 MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
BALIKESİR 7 METİN ÖZGÜR
BALIKESİR 8 KEMAL GİRGİN
BALIKESİR 9 MEHMET ÇALIK
BİLECİK 1 HALİL AYDOĞDU
BİLECİK 2 EREN GÜVEN
BİNGÖL 1 HASAN  KIZILBOĞA
BİNGÖL 2 SEMA  TANİN
BİNGÖL 3 AHMET ARPA
BİTLİS 1 EDİP SAFTER GAYDALI
BİTLİS 2 LEVENT  NASIR
BİTLİS 3 MAŞALLAH ASLAN
BOLU 1 AHMET  ÖRNEKBAŞ
BOLU 2 İRFAN BAYAR
BOLU 3 SUAT ORHAN
BURDUR 1 FARUK ERKAN
BURDUR 2 SAFA SÖNMEZ
BURDUR 3 MEHMET YAVAŞ
BURSA-1 1 YÜKSEL SELÇUK  TÜRKOĞLU
BURSA-1 2 SEVİNÇ ATABAY
BURSA-1 3 YÜKSEL YILMAZ
BURSA-1 4 ŞEYDA ŞAHİN
BURSA-1 5 YAHYA BAHADIR
BURSA-1 6 BİRGÜL  YILDIZ GÜNAY
BURSA-1 7 RESÜL KAPLAN
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK
BURSA-1 9 EVREN ŞAHİN
BURSA-1 10 FEYZA TEMEL
BURSA-2 1 HASAN TOKTAŞ
BURSA-2 2 İBRAHİM ALAGÖZ
BURSA-2 3 ORHAN ÖZER
BURSA-2 4 SERMİN CAN ÖZENSOY
BURSA-2 5 ERDAL AY
BURSA-2 6 HATİCE DENİZ
BURSA-2 7 ZAFER MİLLİ
BURSA-2 8 OSMAN ATALAY AKMAN
BURSA-2 9 ENVER YENİÇERİ
BURSA-2 10 DİLEK DURAK
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ
ÇANAKKALE 2 CENGİZ YALÇIN
ÇANAKKALE 3 ZİŞAN ÖZAYDIN
ÇANAKKALE 4 MEVLÜT İNANÇ
ÇANKIRI 1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
ÇANKIRI 2 OYA YAKIN
ÇORUM 1    
ÇORUM 2    
ÇORUM 3    
ÇORUM 4    
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK
DENİZLİ 2 İBRAHİM ŞENEL
DENİZLİ 3 KADİR TATIK
DENİZLİ 4 ŞEBNEM  BABABALIM YAĞCI
DENİZLİ 5 UĞUR  ÇİZMECİOĞLU
DENİZLİ 6 VEYSEL KARAÇOR
DENİZLİ 7 NAZLI YAŞATÜRK
DİYARBAKIR 1 VEJDİN ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ
DİYARBAKIR 3 ERDAL YILMAZ
DİYARBAKIR 4 HÜSEYİN  GÜRAN
DİYARBAKIR 5 SEÇİL AKIN
DİYARBAKIR 6 MEHMET EMİN EKİN
DİYARBAKIR 7 AHMET BAŞARİ
DİYARBAKIR 8 KENAN KAYA
DİYARBAKIR 9 EMRULLAH ÇERİ
DİYARBAKIR 10 YAKUP ÖZKAYA
DİYARBAKIR 11 NAZIM KAYA
DİYARBAKIR 12 ERKAN YILMAZ
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN
EDİRNE 2 DİLEK KIRMIZI
EDİRNE 3 HASAN HAKAN ŞAHİN
EDİRNE 4 HÜSEYİN ERKİN
ELAZIĞ 1 İRFAN SÖNMEZ
ELAZIĞ 2 YÜKSEL ERCAN
ELAZIĞ 3 ABDULKERİM EFLATUN
ELAZIĞ 4 ŞENAY ALADAĞ DEMİREL
ELAZIĞ 5 NAHİT BAYKARA
ERZİNCAN 1    
ERZİNCAN 2    
ERZURUM 1 ZEKAİ KAYA
ERZURUM 2 MELİH KIRKPINAR
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR
ERZURUM 4 FATİH ARAS
ERZURUM 5 FATİH KARATAŞ
ERZURUM 6 ESRA AKPINAR
ESKİŞEHİR 1 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
ESKİŞEHİR 2 ÖZLEM AYRANCI
ESKİŞEHİR 3 MELİH AYDIN
ESKİŞEHİR 4 ÖMER İBRAHİM SAYIN
ESKİŞEHİR 5 HAKAN KAYMAK
ESKİŞEHİR 6 YAĞMUR GÜRSÖĞÜT
GAZİANTEP 1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
GAZİANTEP 2 MEHMET AY
GAZİANTEP 3 MEHMET  ÖZBERK
GAZİANTEP 4 MEDİNE İLAY YILDIRIM
GAZİANTEP 5 MUSTAFA ALTUNBAŞ
GAZİANTEP 6 MEHMET MURAT YAPRAK
GAZİANTEP 7 MESUT NİZİPLİOĞLU
GAZİANTEP 8 SEMA  ALBAYRAM
GAZİANTEP 9 MEHMET ALİ YILDIRIM
GAZİANTEP 10 TİBET EKİNCİ
GAZİANTEP 11 OKTAY İYİSARAÇ
GAZİANTEP 12 NERMİN TUZCU
GAZİANTEP 13 HASAN ALPDOĞAN
GAZİANTEP 14 ABUBEKİR TEK
GİRESUN 1 ÜNZİLE YÜKSEL
GİRESUN 2 HAKAN BEKTAŞ
GİRESUN 3 KAYA YILDIZ
GİRESUN 4 MUSTAFA DİZDAR
GÜMÜŞHANE 1 MUZAFFER ALTIPARMAK
GÜMÜŞHANE 2 BEDRİ AĞAÇ
HAKKARİ 1    
HAKKARİ 2    
HAKKARİ 3    
HATAY 1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
HATAY 2 GÖKHAN ZAN
HATAY 3 GÜLÜMSER  CEYLAN KÖLE
HATAY 4 SARPER DAVUT
HATAY 5 İLYAS UYGUR
HATAY 6 MEHMET OĞUZ  TURAN
HATAY 7 AYLİN ANIL ARSLAN
HATAY 8 OSMAN AĞCA
HATAY 9 ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
HATAY 10 MUHAMMET MUSTAFA  BALCI
HATAY 11 TUNA EBRU  ÖZDEMİR
ISPARTA 1 AYLİN CESUR
ISPARTA 2 TİMUÇİN KODAMAN
ISPARTA 3 İSMET YILMAZ
ISPARTA 4 FARUK TORUN
MERSİN 1 BURHANETTİN KOCAMAZ
MERSİN 2 AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
MERSİN 3 ALİ ER
MERSİN 4 ESRA KAHRAMAN 
MERSİN 5 ÖZER  ÖZEL
MERSİN 6 MEHMET TURGUT
MERSİN 7 YÜKSEL ÇELİK
MERSİN 8 ESİN ERKOÇ
MERSİN 9 ALİ RIZA ÖZDENİZ
MERSİN 10 MEHMET TÜRE
MERSİN 11 MEHMET YUNUS  SEVEN
MERSİN 12 MUSTAFA ATEŞ
MERSİN 13 HİLAL USTA
İSTANBUL-1 1 NİMET ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 2 BURAK AKBURAK
İSTANBUL-1 3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI
İSTANBUL-1 4 BAVER  MİROĞLU
İSTANBUL-1 5 DURSUN  ÇOLAK
İSTANBUL-1 6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
İSTANBUL-1 7 ALİ  COŞKUN
İSTANBUL-1 8 EMİNE  KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 RAŞİT EMİR SÜER
İSTANBUL-1 10 MURAT KARAMAN
İSTANBUL-1 11 VEDAT BAYRAM
İSTANBUL-1 12 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 13 OĞUZHAN HASAR
İSTANBUL-1 14 HATİCE DİLRUBA  OĞULCUKLU
İSTANBUL-1 15 CEVAT SARAÇ
İSTANBUL-1 16 YÜCEL AYDIN
İSTANBUL-1 17 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 18 AHMET ÇELEBİ
İSTANBUL-1 19 AHMET SELÇUK CAN
İSTANBUL-1 20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
İSTANBUL-1 21 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 22 HÜLYA ARICI
İSTANBUL-1 23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
İSTANBUL-1 24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-1 25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN
İSTANBUL-1 26 BÜLENT  ASLAN
İSTANBUL-1 27 RAMAZAN UĞURAL
İSTANBUL-1 28 MEHMET  ERİŞEN
İSTANBUL-1 29 ARİF TEVETOĞLU
İSTANBUL-1 30 AYŞE KIRAÇ
İSTANBUL-1 31 ERDAL DEMİR
İSTANBUL-1 32 SEDAT GÜRKAN
İSTANBUL-1 33 SEVİM DEMİR
İSTANBUL-1 34 CELAL MAHMUT SOLAK
İSTANBUL-1 35 NAZLI YURDUSEVEN
İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
İSTANBUL-2 2 SALİM  ENSARİOĞLU
İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM
İSTANBUL-2 4 ECE  GÜNER
İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN  YILMAZ
İSTANBUL-2 6 HATİCE  KAYALI
İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK
İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI
İSTANBUL-2 10 ALİ  ÇELİK
İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK
İSTANBUL-2 13 ALİ  AKGÜN
İSTANBUL-2 14 ERİŞ  CESUR
İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN
İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN
İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN
İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER
İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL
İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN
İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER
İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT  KEÇECİ
İSTANBUL-2 26 ARZU  BAŞKAN
İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ  ÖZENÇ
İSTANBUL-3 1 ERSİN  BEYAZ
İSTANBUL-3 2 SEYİTHAN İZSİZ
İSTANBUL-3 3 AYŞE SİBEL  YANIKÖMEROĞLU
İSTANBUL-3 4 ŞÜKRÜ KULEYİN
İSTANBUL-3 5 CELAL   KARAPINAR
İSTANBUL-3 6 HAMZA YURTSEVER
İSTANBUL-3 7 ALİ  KIDIK
İSTANBUL-3 8 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 9 METİN BOZKURT
İSTANBUL-3 10 FEVZİ FATİH OĞUZ
İSTANBUL-3 11 ETHEM BAYKAL
İSTANBUL-3 12 ÜLKÜ AYAYDIN
İSTANBUL-3 13 DOĞAN AVCI
İSTANBUL-3 14 ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
İSTANBUL-3 15 AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-3 16 METE KOCA
İSTANBUL-3 17 SURURİ KARABAL
İSTANBUL-3 18 NAZMİYE İZGİN
İSTANBUL-3 19 SEVİNÇ GÜMÜŞ
İSTANBUL-3 20 MEHMET ALİ  UYKUR
İSTANBUL-3 21 ZEKİ BULGAN
İSTANBUL-3 22 ARZU  ÖNŞEN
İSTANBUL-3 23 ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
İSTANBUL-3 24 HÜRANA GÜNGÖR
İSTANBUL-3 25 MELİHA APAYDIN
İSTANBUL-3 26 ARZU  ŞİMŞEK
İSTANBUL-3 27 BUSE ALBAYRAK
İSTANBUL-3 28 MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 29 ATAKAN ÖZKAN
İSTANBUL-3 30 HASAN KAYA
İSTANBUL-3 31 ŞEREF  TAMTÜRK
İSTANBUL-3 32 ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
İSTANBUL-3 33 BURAK  USTALI
İSTANBUL-3 34 KÜRŞAT ÖZER
İSTANBUL-3 35 SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
İSTANBUL-3 36 FİLİZ ÇELİK
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR-1 2 ÜMİT  ÖZLALE
İZMİR-1 3 ÖZTÜRK KESKİN
İZMİR-1 4 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-1 5 ALİ TOPÇU
İZMİR-1 6 FİGEN YILDIRIM
İZMİR-1 7 LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İZMİR-1 8 İSMAİL AYBARS AKSOY
İZMİR-1 9 ASLAN SEZGİN
İZMİR-1 10 GİZEM ALBAŞ
İZMİR-1 11 KAAN ALTINDAĞ
İZMİR-1 12 MURAT ÇAKAR
İZMİR-1 13 HASAN YILDIZ
İZMİR-1 14 GÜLŞAH SAKAR
İZMİR-2 1 HÜSMEN KIRKPINAR
İZMİR-2 2 YİĞİT KARAKIŞ
İZMİR-2 3 ARZU YILDIRIM
İZMİR-2 4 TAMER CÜCÜ
İZMİR-2 5 DİNÇER IŞIKTAŞ
İZMİR-2 6 MÜJDE HARPUT APAK
İZMİR-2 7 MÜMİN YALÇINKAYA
İZMİR-2 8 YELİZ ÇULHA
İZMİR-2 9 BÜLENT UYGUR
İZMİR-2 10 MİRAN BACGEROĞLU
İZMİR-2 11 MUSTAFA NURİ DENİZ
İZMİR-2 12 NAZLI BUKET KARASU
İZMİR-2 13 MEHMET HALİS  KÖSE
İZMİR-2 14 MEHMET EMİN CANTÜRK
KARS 1 ALPASLAN YÜCE
KARS 2 AYTAÇ ERMAN KESGİN
KARS 3 AYŞE  TARLAK YILMAZ
KASTAMONU 1 AHMET KATAR
KASTAMONU 2 METİN  ATEŞ
KASTAMONU 3 MUSTAFA GÜVENÇ
KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ
KAYSERİ 2 ABDULLAH İLKER  SUNGUR
KAYSERİ 3 HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ
KAYSERİ 4 BETÜL  TOSUN
KAYSERİ 5 KAZIM YÜCEL
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ
KAYSERİ 7 SÜLEYMAN BOZKURT
KAYSERİ 8 MEHMET SEBATİ ATAMAN
KAYSERİ 9 SEDAT KILINÇ
KAYSERİ 10 BELGÜZAR  KILIÇ
KIRKLARELİ 1 TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN
KIRKLARELİ 3 HİLMİ  KAHRAMAN
KIRŞEHİR 1 TURAN YILDIRIM
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU
KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN
KOCAELİ 2 ŞANBAZ YILDIZ
KOCAELİ 3 MEHMET KAMİL ŞİRİN
KOCAELİ 4 PELİN FİLİZ COŞTUR
KOCAELİ 5 NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN
KOCAELİ 6 ALİPAŞA NAİPOĞLU
KOCAELİ 7 ABDULKADİR  ERBAĞCI
KOCAELİ 8 YÜKSEL ERCAN
KOCAELİ 9 ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
KOCAELİ 10 HASAN SIR
KOCAELİ 11 SEDA BÜYÜKKARA
KOCAELİ 12 GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI
KOCAELİ 13 AŞKIN  ÖZÖN
KOCAELİ 14 SAVAŞ  EMİNOĞLU
KONYA 1 ÜNAL KARAMAN
KONYA 2 FAHRETTİN  YOKUŞ
KONYA 3 SELİN TOZOĞLU
KONYA 4 OSMAN FEDAİ
KONYA 5 SÜLEYMAN ŞENOL
KONYA 6 YAŞAR YAMAN
KONYA 7 TOLUNAY ÖZÇELİK
KONYA 8 ESRA TOTAN
KONYA 9 NURİ ÜNALAN
KONYA 10 ERHAN GÖKMEN
KONYA 11 HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
KONYA 12 ADNAN AYYILDIZ
KONYA 13 İSMAİL AFŞAR
KONYA 14 İBRAHİM ÇALIŞKAN
KONYA 15 SEMA VADİ
KÜTAHYA 1 ORHAN ÖZATİK
KÜTAHYA 2 SEYDİ KARAKUŞ
KÜTAHYA 3 EROL ERTÜRK
KÜTAHYA 4 NURCAN DUYGU
KÜTAHYA 5 TANSU COŞKUN
MALATYA 1 ŞEYHMUS GÖÇMEZ
MALATYA 2 ATİLLA ŞAHİN
MALATYA 3 ELİF APOHAN
MALATYA 4 SELÇUK HAN
MALATYA 5 METİN KAPIDERE
MALATYA 6 MENİJE NUR  ÖZCAN
MANİSA 1 ŞENOL SUNAT
MANİSA 2 HASAN ERYILMAZ
MANİSA 3 FİLİZ TUĞÇE  AYRANCI İPLİKÇİ
MANİSA 4 MEHMET  KOÇ
MANİSA 5 GÜRHAN  ÖZCAN
MANİSA 6 ORKUN ŞIKTAŞLI
MANİSA 7 ASLI ÖZ
MANİSA 8 KAZIM ÖZSOY
MANİSA 9 BİRGÜL BOZKURT
MANİSA 10 MEHMET  DOĞAN
KAHRAMANMARAŞ 1 AHMET ÇABUKEL
KAHRAMANMARAŞ 2 NESLİHAN  KOCA NERGİZ
KAHRAMANMARAŞ 3 ZİYA DUMLUPINAR
KAHRAMANMARAŞ 4 BURAK  SERT
KAHRAMANMARAŞ 5 ŞEYMA  AYTEMİZ ARSLANTÜRK
KAHRAMANMARAŞ 6 İRFAN MERT  YIKAN
KAHRAMANMARAŞ 7 EMİNE LEBLEBİCİ
KAHRAMANMARAŞ 8 SERDAL KURTOĞLU
MARDİN 1 ENVER ABEŞ
MARDİN 2 SONGÜL SADİOĞLU
MARDİN 3 ABDULLAH KARAKEÇİ
MARDİN 4 ABDULMUTALİP IRMAK
MARDİN 5 ŞEYHMUS MUSAOĞLU
MARDİN 6 AZİZ ARDA UĞUR
MUĞLA 1 METİN ERGUN
MUĞLA 2 BEHÇET SAATCI
MUĞLA 3 MEHMET TOSUN
MUĞLA 4 GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU
MUĞLA 5 AYFER  İLHAN ÖÇER
MUĞLA 6 TULGAY HASAR
MUĞLA 7 ÖMER KAYA
MUŞ 1 MÜMTAZ YAVUZ
MUŞ 2 UMUT DENİZ GÜNEYSU
MUŞ 3 EFEKAN KEMALOĞLU
NEVŞEHİR 1 RASİM ARI
NEVŞEHİR 2 MESUT ERDOĞAN
NEVŞEHİR 3 AYŞE GÖL MIHÇI
NİĞDE 1 MÜMİN İNAN
NİĞDE 2 OLGUN EYTEMİŞ
NİĞDE 3 FETDAH GÜLTEKİN
ORDU 1 İDRİS NAİM ŞAHİN
ORDU 2 ONUR ŞAHİN
ORDU 3 ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA
ORDU 4 MURAT VARDAL
ORDU 5 EBRU AVCI BAŞARAN
ORDU 6 FEYZA NUR  YALÇIN ÖNER
RİZE 1    
RİZE 2    
RİZE 3    
SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR
SAKARYA 2 SELÇUK KILIÇASLAN
SAKARYA 3 ARZU AKÇALIŞKAN
SAKARYA 4 EDİZ SERDİP DOKUMACI
SAKARYA 5 DUYGU  ÇETİNKAYA ACAR
SAKARYA 6 YUNUS AYDEMİR
SAKARYA 7 ALPER ALPAY
SAKARYA 8 HAKAN BAYKAL
SAMSUN 1 ERHAN USTA
SAMSUN 2 İMREN NİLAY TÜFEKÇİ
SAMSUN 3 AHMET KARKUCAK
SAMSUN 4 YUNUS GÜN
SAMSUN 5 BİRSEN ÖZTÜRK
SAMSUN 6 HALİL İBRAHİM  YALGIN
SAMSUN 7 EFE AYDIN
SAMSUN 8 UFUK GÜLŞEN
SAMSUN 9 KAZIM CAN ŞEN
SİİRT 1 İLHAN YİĞİT
SİİRT 2 SERVET TARDUŞ
SİİRT 3 ABDULMECİT  NAS
SİNOP 1 YILMAZ ŞANLAN
SİNOP 2 BAKİ TAŞKIRAN
SİVAS 1 CELAL DAĞGEZ
SİVAS 2 AHMET BOZDOĞAN
SİVAS 3 SERAP BOZPOLAT AYAN
SİVAS 4 MERVE YILDIZ YARAY
SİVAS 5 TOLGA SAY
TEKİRDAĞ 1 SELCAN HAMŞIOĞLU
TEKİRDAĞ 2 SERTAÇ ALKAYA
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA
TEKİRDAĞ 4 ZEKİ UZUN
TEKİRDAĞ 5 AYNUR ÇEŞMELİLER
TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ
TEKİRDAĞ 7 MEHMET İLKER ATASEVER
TEKİRDAĞ 8 CEM CAVCAR
TOKAT 1 FATİH DEMİRKOL
TOKAT 2 MURAT TOYCAN SELÇUK
TOKAT 3 ALİ KARACA
TOKAT 4 ŞADAN İPKİN
TOKAT 5 MUHAMMET ALPEREN  ELDEMİR
TRABZON 1 YAVUZ AYDIN
TRABZON 2 ASLAN GÜNER
TRABZON 3 SERPİL AKÇAY
TRABZON 4 TAHSİN AKYÜZ
TRABZON 5 AKIN ÇELİK
TRABZON 6 BÜLENT ARSLAN
TUNCELİ 1 ROZAN ALİ FAYIK
ŞANLIURFA 1 EMİN YETİM
ŞANLIURFA 2 MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU
ŞANLIURFA 3 MUSA MANGAL
ŞANLIURFA 4 MAHMUT SUBAŞI
ŞANLIURFA 5 CEM KARAKEÇİLİ
ŞANLIURFA 6 MEHMET ŞAHİN GÜLEL
ŞANLIURFA 7 MEHMET EMİN GÜVENÇ
ŞANLIURFA 8 MUSTAFA DİRİER
ŞANLIURFA 9 HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
ŞANLIURFA 10 GÜLCAN CENGİZ
ŞANLIURFA 11 MEHMET  HAMCAN
ŞANLIURFA 12 MEHMET YILDIRIM
ŞANLIURFA 13 ÖMER FARUK AİŞEOĞLU
ŞANLIURFA 14 İHSAN KAYA
UŞAK 1 MUHAMMET  GÜR
UŞAK 2 DALYAN ÖZDEMİR
UŞAK 3 TOLGA PİRİNÇCİ
VAN 1    
VAN 2    
VAN 3    
VAN 4    
VAN 5    
VAN 6    
VAN 7    
VAN 8    
YOZGAT 1 LÜTFULLAH KAYALAR
YOZGAT 2 ALİ  KEVEN
YOZGAT 3 İSMAİL YILMAZ
YOZGAT 4 NAFİYE  BALÇIK
ZONGULDAK 1 EVRİM BALBALOĞLU
ZONGULDAK 2 TOLGA GÖREN
ZONGULDAK 3 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
ZONGULDAK 4 MUSTAFA ADİL ÖZKAN
ZONGULDAK 5 RENDA  OKAY
AKSARAY 1 TURAN YALDIR
AKSARAY 2 ALİ ABBAS ERTÜRK
AKSARAY 3 NACİYE AKKUŞ TÜRK
AKSARAY 4 GÜRSEL KESKİN
BAYBURT 1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU
KARAMAN 1 ATİLA ZORLU
KARAMAN 2 ZİHNİ KOCAERKEK
KARAMAN 3 FADİME HARMANİZİ
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
KIRIKKALE 2 ORHAN KILIÇ
KIRIKKALE 3 SEVİM  PEHLİVANLI ÖZBEK
BATMAN 1    
BATMAN 2    
BATMAN 3    
BATMAN 4    
BATMAN 5    
ŞIRNAK 1 ADİL ÖZÇINAR
ŞIRNAK 2 NURETTİN İLÇİ
ŞIRNAK 3 OSMAN FERFOOĞLU
ŞIRNAK 4 DOĞUKAN YAYCI
BARTIN 1    
BARTIN 2    
ARDAHAN 1 AYTEKİN KAYA
ARDAHAN 2 NABİRE REÇBER
IĞDIR 1 KEREM AKBULUT
IĞDIR 2 TAMER BAŞARAN
YALOVA 1 AYHAN KÜÇÜK
YALOVA 2 ERSİN  AKYÜZ
YALOVA 3 ELİF  AKYOL TOSUN
KARABÜK 1 KÜBRA DURSUN
KARABÜK 2 İSMAİL YALAV
KARABÜK 3 OZAN CANYURT
KİLİS 1 MUSTAFA ARAZ
KİLİS 2 MUSTAFA POLAT
OSMANİYE 1 ELİF LOĞOĞLU
OSMANİYE 2 MEHMET DEMİR
OSMANİYE 3 ADEM KIDIK
OSMANİYE 4 FATİH KILINÇ
DÜZCE 1    
DÜZCE 2    
DÜZCE 3    
 

Adana

GÖKTÜRK    BOYVADAOĞLU
MEHMET SERTAÇ    DURAK
ŞULE    GÖK TÜDEŞ
REMZİ OĞUZ    YILMAZ
BURAK    YİĞENOĞLU
İSA    AYANOĞLU
BAHADIR    CEYHANLI
ERDİNÇ    ANTEPÜZÜMÜ
NİHAL    AĞCA
ERKAN    CAN
ERCAN    ATALAY
SİNEM    ULUDAMAR
HÜLYA    AKKÖZ


Afyonkarahisar

HAKAN ŞEREF    OLGUN
MUSTAFA ENİS    ARABACI
SAFFET    ACAR
OKŞAN ULUSOY    EFE
GÖNÜL    AR GÜNGÖR
İBRAHİM    ACAR

Ağrı

ÖZHAN    KOÇİNTAR
METİN    AYDEMİR
KENAN    KAÇMAZ
ÇAĞDAŞ    ÇELİK

Amasya

İBRAHİM    MERMER
MEHMET    KİP
HİKMET RUŞEN    MENEKŞE

Ankara 1. Bölge 

KORAY    AYDIN
AHMET EŞREF    FAKIBABA
KEVSER    OFLUOĞLU
YETKİN    ÖZTÜRK
MİNE    BAŞ
BURÇİN    ÇİÇEK
METEHAN    ERDEM
OSMAN    TOPAL
ONUR    HONDOROĞLU
ECE ÖZEN    AKAN
AHMET    ALTIPARMAK
AHMET    ERENOĞLU
MUHAMMET    ECEL

Ankara 2. Bölge 

ADNAN    BEKER
SEDAT    AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT    TİRYAKİ
FATMA    ÖZKAN
MUHARREM    BEŞİR
RAMAZAN    DEĞERLİ
ERDOĞAN    YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER    BİROL
NADİR    ÇETİNKAYA
ÖZCAN    DAĞGEÇ
ELMAS    YAĞMUR

Ankara 3. Bölge 

YÜKSEL    ARSLAN
KÜRŞAD    ZORLU
FATİH    KOCA
SEVİN    ÇAĞLAYAN
TAMER    KAYAALP
SERDAR    SARGIN
MEHMET    ARSLAN
KADRİYE    ÜNLER
BERNA    ŞAHİN
SEVGİ    YALAV
MUSTAFA TOLGA    ÖZTÜRK
MEHTAP    ÖZDEMİR

Antalya

UĞUR    POYRAZ
AYKUT    KAYA
ALİ ADNAN    KAYA
AYŞEN    KURT
SERKAN    TETİK
İLHAMİ    OKUDAN
MEHMET    BAŞARAN
NESRİN    ÜNAL
MUSA    ERTUĞAN
MESUT    YILMAZ
DURMUŞ    KAPLAN
ARİF    KOCABIYIK
BAŞAK    KARATAŞ
DURMUŞ ALİ    ARSLAN
NEŞE    TOKER
LEVENT    ÖZDEMİR
HATİCE    AVCI

Artvin

HAMZA    GEZMİŞ
HÜSEYİN    IŞIK

Aydın 

ÖMER    KARAKAŞ
AHMET    ERTÜRK
TUĞÇE    CANPOLAT YILMAZ
ERHAN    ALGAN
SEMRA    YÜCEL
FEVZİ    KÖSE
CEMAL    SARI
PINAR    ÖNCER

Balıkesir 

TURHAN    ÇÖMEZ
ÖZLEM    URAL
NEDİM    TUNA
KAMİL GÜLTEKİN    ÖZTÜRK
NİLGÜN    BAŞARAN
MUSTAFA LEMİ    AYTEKİN
METİN    ÖZGÜR
KEMAL    GİRGİN
MEHMET    ÇALIK

Bilecik

HALİL    AYDOĞDU
EREN    GÜVEN

Bingöl

HASAN    KIZILBOĞA
SEMA    TANİN
AHMET    ARPA

Bitlis

EDİP SAFTER    GAYDALI
LEVENT    NASIR
MAŞALLAH    ASLAN

Bolu

AHMET    ÖRNEKBAŞ
İRFAN    BAYAR
SUAT    ORHAN

Burdur 

FARUK    ERKAN
SAFA    SÖNMEZ
MEHMET    YAVAŞ

Bursa 1. Bölge

YÜKSEL SELÇUK    TÜRKOĞLU
SEVİNÇ    ATABAY
YÜKSEL    YILMAZ
ŞEYDA    ŞAHİN
YAHYA    BAHADIR
BİRGÜL    YILDIZ GÜNAY
RESÜL    KAPLAN
ÖZGÜR    ŞİMŞEK
EVREN    ŞAHİN
FEYZA    TEMEL

Bursa 2. Bölge

HASAN    TOKTAŞ
İBRAHİM    ALAGÖZ
ORHAN    ÖZER
SERMİN CAN    ÖZENSOY
ERDAL    AY
HATİCE    DENİZ
ZAFER    MİLLİ
OSMAN ATALAY    AKMAN
ENVER    YENİÇERİ
DİLEK    DURAK

Çanakkale

RIDVAN    UZ
CENGİZ    YALÇIN
ZİŞAN    ÖZAYDIN
MEVLÜT    İNANÇ

Çankırı

MEHMET ALİ    KARAMEMİŞ
OYA    YAKIN

Denizli

YASİN    ÖZTÜRK
İBRAHİM    ŞENEL
KADİR    TATIK
ŞEBNEM    BABABALIM YAĞCI
UĞUR    ÇİZMECİOĞLU
VEYSEL    KARAÇOR
NAZLI    YAŞATÜRK

Diyarbakır

VEJDİN    ENSARİOĞLU
MUSTAFA ŞENAY    CANORUÇ
ERDAL    YILMAZ
HÜSEYİN    GÜRAN
SEÇİL    AKIN
MEHMET EMİN    EKİN
AHMET    BAŞARİ
KENAN    KAYA
EMRULLAH    ÇERİ
YAKUP    ÖZKAYA
NAZIM    KAYA
ERKAN    YILMAZ

Edirne 

MEHMET    AKALIN
DİLEK    KIRMIZI
HASAN HAKAN    ŞAHİN
HÜSEYİN    ERKİN

Elazığ

İRFAN    SÖNMEZ
YÜKSEL    ERCAN
ABDULKERİM    EFLATUN
ŞENAY    ALADAĞ DEMİREL
NAHİT    BAYKARA

Erzurum

ZEKAİ    KAYA
MELİH    KIRKPINAR
FATMA CANAN    UÇAR
FATİH    ARAS
FATİH    KARATAŞ
ESRA    AKPINAR

Eskişehir

İDRİS NEBİ    HATİPOĞLU
ÖZLEM    AYRANCI
MELİH    AYDIN
ÖMER İBRAHİM    SAYIN
HAKAN    KAYMAK
YAĞMUR    GÜRSÖĞÜT

Gaziantep

MEHMET MUSTAFA    GÜRBAN
MEHMET    AY
MEHMET    ÖZBERK
MEDİNE İLAY    YILDIRIM
MUSTAFA    ALTUNBAŞ
MEHMET MURAT    YAPRAK
MESUT    NİZİPLİOĞLU
SEMA    ALBAYRAM
MEHMET ALİ    YILDIRIM
TİBET    EKİNCİ
OKTAY    İYİSARAÇ
NERMİN    TUZCU
HASAN    ALPDOĞAN
ABUBEKİR    TEK

Giresun

ÜNZİLE    YÜKSEL
HAKAN    BEKTAŞ
KAYA    YILDIZ
MUSTAFA    DİZDAR

Gümüşhane

MUZAFFER ALTIPARMAK
BEDRİ AĞAÇ

Hatay

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
GÖKHAN ZAN
GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE
SARPER DAVUT
İLYAS UYGUR
MEHMET OĞUZ TURAN
AYLİN ANIL ARSLAN
OSMAN AĞCA
ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
MUHAMMET MUSTAFA BALCI
TUNA EBRU ÖZDEMİR

Isparta

AYLİN CESUR
TİMUÇİN KODAMAN
İSMET YILMAZ
FARUK TORUN

Mersin

BURHANETTİN KOCAMAZ
AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
ALİ ER
ESRA KAHRAMAN
ÖZER ÖZEL
MEHMET TURGUT
YÜKSEL ÇELİK
ESİN ERKOÇ
ALİ RIZA ÖZDENİZ
MEHMET TÜRE
MEHMET YUNUS SEVEN
MUSTAFA ATEŞ
HİLAL USTA

İstanbul 1. Bölge

NİMET ÖZDEMİR
BURAK AKBURAK
MUSTAFA CİHAN PAÇACI
BAVER MİROĞLU
DURSUN ÇOLAK
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
ALİ COŞKUN
EMİNE KÜÇÜKALİ
RAŞİT EMİR SÜER
MURAT KARAMAN
VEDAT BAYRAM
YÜCEL COŞKUN
OĞUZHAN HASAR
HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
CEVAT SARAÇ
YÜCEL AYDIN
MERAL ALEMDAR
AHMET ÇELEBİ
AHMET SELÇUK CAN
İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
AYSEL KIRALİ
HÜLYA ARICI
UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
KADİR KÜRŞAT ARSLAN
BÜLENT ASLAN
RAMAZAN UĞURAL
MEHMET ERİŞEN
ARİF TEVETOĞLU
AYŞE KIRAÇ
ERDAL DEMİR
SEDAT GÜRKAN
SEVİM DEMİR
CELAL MAHMUT SOLAK
NAZLI YURDUSEVEN

İstanbul 2. Bölge

MEHMET SATUK BUĞRA    KAVUNCU
SALİM    ENSARİOĞLU
BAHATTİN BAHADIR    ERDEM
ECE    GÜNER
HATİCE CEREN    YILMAZ
HATİCE    KAYALI
MÜJDAT    ÖZTÜRK
MUSTAFA    YAZICI
ABDULLAH    ŞALCI
ALİ    ÇELİK
FİSUN MEHLİKA    TOCA
İSMET    KOÇAK
ALİ    AKGÜN
ERİŞ    CESUR
BARBAROS HAYRETTİN    MAHİROĞULLARI
ERHAN    ÖZKAN
BİLAL    UZUN
GÖKHAN    KARGI
HASAN    HOŞBEN
RAİF    GÜLER
ASLIHAN    ELİBOL
YILMAZ    DAĞDELEN
MUSTAFA ALKAN    KÜÇÜKLER
NAZLI ASPAY    ŞENER
AFFAN MAHMUT    KEÇECİ
ARZU    BAŞKAN
ÖMER LÜTFİ    ÖZENÇ

İstanbul 3. Bölge

ERSİN    BEYAZ
SEYİTHAN    İZSİZ
AYŞE SİBEL    YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ    KULEYİN
CELAL    KARAPINAR
HAMZA    YURTSEVER
ALİ    KIDIK
MEHTAP NAZAN    GÖKTAŞ
METİN    BOZKURT
FEVZİ FATİH    OĞUZ
ETHEM    BAYKAL
ÜLKÜ    AYAYDIN
DOĞAN    AVCI
ADNAN SİNAN    ÇAKIROĞLU
AYHAN    BÖLÜKBAŞI
METE    KOCA
SURURİ    KARABAL
NAZMİYE    İZGİN
SEVİNÇ    GÜMÜŞ
MEHMET ALİ    UYKUR
ZEKİ    BULGAN
ARZU    ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK    ERSOY
HÜRANA    GÜNGÖR
MELİHA    APAYDIN
ARZU    ŞİMŞEK
BUSE    ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ    GÖKTAŞ
ATAKAN    ÖZKAN
HASAN    KAYA
ŞEREF    TAMTÜRK
ASİYE    KÜÇÜKYILMAZ
BURAK    USTALI
KÜRŞAT    ÖZER
SELMA    SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ    ÇELİK

İzmir 1. Bölge

DURSUN MÜSAVAT    DERVİŞOĞLU
ÜMİT    ÖZLALE
ÖZTÜRK    KESKİN
ÜLKÜ    DOĞAN
ALİ    TOPÇU
FİGEN    YILDIRIM
LÜTFİ İLTERİŞ    ÖNEY
İSMAİL AYBARS    AKSOY
ASLAN    SEZGİN
GİZEM    ALBAŞ
KAAN    ALTINDAĞ
MURAT    ÇAKAR
HASAN    YILDIZ
GÜLŞAH    SAKAR

İzmir 2. Bölge

HÜSMEN    KIRKPINAR
YİĞİT    KARAKIŞ
ARZU    YILDIRIM
TAMER    CÜCÜ
DİNÇER    IŞIKTAŞ
MÜJDE HARPUT    APAK
MÜMİN    YALÇINKAYA
YELİZ    ÇULHA
BÜLENT    UYGUR
MİRAN    BACGEROĞLU
MUSTAFA NURİ    DENİZ
NAZLI BUKET    KARASU
MEHMET HALİS    KÖSE
MEHMET EMİN    CANTÜRK

Kahramanmaraş

AHMET    ÇABUKEL
NESLİHAN    KOCA NERGİZ
ZİYA    DUMLUPINAR
BURAK    SERT
ŞEYMA    AYTEMİZ ARSLANTÜRK
İRFAN MERT    YIKAN
EMİNE    LEBLEBİCİ
SERDAL    KURTOĞLU

Kars

ALPASLAN    YÜCE
AYTAÇ ERMAN    KESGİN
AYŞE    TARLAK YILMAZ

Kastamonu 

AHMET    KATAR
METİN    ATEŞ
MUSTAFA    GÜVENÇ

Kayseri

DURSUN    ATAŞ
ABDULLAH İLKER    SUNGUR
HÜSEYİN CENGİZ    GÜRBÜZ
BETÜL    TOSUN
KAZIM    YÜCEL
SERAP    DURMUŞ
SÜLEYMAN    BOZKURT
MEHMET SEBATİ    ATAMAN
SEDAT    KILINÇ
BELGÜZAR    KILIÇ

Kırklareli

TÜRKER    YÖRÜKÇÜOĞLU
SİBEL    PİŞKİN
HİLMİ    KAHRAMAN

Kırşehir 

TURAN    YILDIRIM
ASAF    KAYAOĞLU

Kocaeli

LÜTFÜ    TÜRKKAN
ŞANBAZ    YILDIZ
MEHMET KAMİL    ŞİRİN
PELİN    FİLİZ COŞTUR
NESLİ GÖKÇE    KONDU ÇAĞLAYAN
ALİPAŞA    NAİPOĞLU
ABDULKADİR    ERBAĞCI
YÜKSEL    ERCAN
ÖZHAN AŞKIN    ÖZTÜRK
HASAN    SIR
SEDA    BÜYÜKKARA
GÜZİN AŞKIN    ALPARSLAN ATALI
AŞKIN    ÖZÖN
SAVAŞ    EMİNOĞLU

Konya

ÜNAL    KARAMAN
FAHRETTİN    YOKUŞ
SELİN    TOZOĞLU
OSMAN    FEDAİ
SÜLEYMAN    ŞENOL
YAŞAR    YAMAN
TOLUNAY    ÖZÇELİK
ESRA    TOTAN
NURİ    ÜNALAN
ERHAN    GÖKMEN
HASAN HÜSEYİN    HADİMLİ
ADNAN    AYYILDIZ
İSMAİL    AFŞAR
İBRAHİM    ÇALIŞKAN
SEMA    VADİ

Kütahya

ORHAN    ÖZATİK
SEYDİ    KARAKUŞ
EROL    ERTÜRK
NURCAN    DUYGU
TANSU    COŞKUN

Malatya 

ŞEYHMUS    GÖÇMEZ
ATİLLA    ŞAHİN
ELİF    APOHAN
SELÇUK    HAN
METİN    KAPIDERE
MENİJE NUR    ÖZCAN

Manisa

ŞENOL    SUNAT
HASAN    ERYILMAZ
FİLİZ TUĞÇE    AYRANCI İPLİKÇİ
MEHMET    KOÇ
GÜRHAN    ÖZCAN
ORKUN    ŞIKTAŞLI
ASLI    ÖZ
KAZIM    ÖZSOY
BİRGÜL    BOZKURT
MEHMET    DOĞAN

Mardin 

ENVER    ABEŞ
SONGÜL    SADİOĞLU
ABDULLAH    KARAKEÇİ
ABDULMUTALİP    IRMAK
ŞEYHMUS    MUSAOĞLU
AZİZ ARDA    UĞUR

Muğla

METİN    ERGUN
BEHÇET    SAATCI
MEHMET    TOSUN
GÜLGÜN    ÇOLAKOĞLU
AYFER    İLHAN ÖÇER
TULGAY    HASAR
ÖMER    KAYA

Muş 

MÜMTAZ    YAVUZ
UMUT DENİZ    GÜNEYSU
EFEKAN    KEMALOĞLU

Nevşehir 

RASİM    ARI
MESUT    ERDOĞAN
AYŞE    GÖL MIHÇI

Niğde 

MÜMİN    İNAN
OLGUN    EYTEMİŞ
FETDAH    GÜLTEKİN

Ordu

İDRİS NAİM    ŞAHİN
ONUR     ŞAHİN
ÇİĞDEM ÇELENK    KARAKAYA
MURAT    VARDAL
EBRU    AVCI BAŞARAN
FEYZA NUR    YALÇIN ÖNER

Sakarya

ÜMİT    DİKBAYIR
SELÇUK    KILIÇASLAN
ARZU    AKÇALIŞKAN
EDİZ SERDİP    DOKUMACI
DUYGU    ÇETİNKAYA ACAR
YUNUS    AYDEMİR
ALPER    ALPAY
HAKAN    BAYKAL

Samsun 

ERHAN    USTA
İMREN NİLAY    TÜFEKÇİ
AHMET    KARKUCAK
YUNUS    GÜN
BİRSEN    ÖZTÜRK
HALİL İBRAHİM    YALGIN
EFE    AYDIN
UFUK    GÜLŞEN
KAZIM CAN    ŞEN

Siirt

İLHAN    YİĞİT
SERVET    TARDUŞ
ABDULMECİT    NAS

Sinop 

YILMAZ    ŞANLAN
BAKİ    TAŞKIRAN

Sivas

CELAL    DAĞGEZ
AHMET    BOZDOĞAN
SERAP    BOZPOLAT AYAN
MERVE    YILDIZ YARAY
TOLGA    SAY

Urfa

EMİN    YETİM
MUHAMMET ALİ    ARUSOĞLU
MUSA    MANGAL
MAHMUT    SUBAŞI
CEM    KARAKEÇİLİ
MEHMET ŞAHİN    GÜLEL
MEHMET EMİN    GÜVENÇ
MUSTAFA    DİRİER
HÜSEYİN SİRHAN    GÖKDOĞAN
GÜLCAN    CENGİZ
MEHMET    HAMCAN
MEHMET    YILDIRIM
ÖMER FARUK    AİŞEOĞLU
İHSAN    KAYA

Tekirdağ

SELCAN    HAMŞIOĞLU
SERTAÇ    ALKAYA
HAZIM TAMER    DODURKA
ZEKİ    UZUN
AYNUR    ÇEŞMELİLER
ŞERAFETDİN    TERZİ
MEHMET İLKER    ATASEVER
CEM    CAVCAR

Tokat 

FATİH    DEMİRKOL
MURAT TOYCAN    SELÇUK
ALİ    KARACA
ŞADAN    İPKİN
MUHAMMET ALPEREN    ELDEMİR

Trabzon 

YAVUZ    AYDIN
ASLAN    GÜNER
SERPİL    AKÇAY
TAHSİN    AKYÜZ
AKIN    ÇELİK
BÜLENT    ARSLAN

Dersim 

ROZAN ALİ    FAYIK


Uşak

MUHAMMET    GÜR
DALYAN    ÖZDEMİR
TOLGA    PİRİNÇCİ

Yozgat

LÜTFULLAH    KAYALAR
ALİ    KEVEN
İSMAİL    YILMAZ
NAFİYE    BALÇIK

Zonguldak

EVRİM    BALBALOĞLU
TOLGA    GÖREN
MEHMET BATU    MÜFTÜOĞLU
MUSTAFA ADİL    ÖZKAN
RENDA    OKAY

Aksaray

TURAN    YALDIR
ALİ ABBAS    ERTÜRK
NACİYE    AKKUŞ TÜRK
GÜRSEL    KESKİN

Bayburt

KARABEY KADRİ KARAOĞLU

Karaman 

ATİLA    ZORLU
ZİHNİ    KOCAERKEK
FADİME    HARMANİZİ

Kırıkkale 

BÜLENT ŞÜKRÜ    ALTINIŞIK
ORHAN    KILIÇ
SEVİM    PEHLİVANLI ÖZBEK

Şırnak 

ADİL    ÖZÇINAR
NURETTİN    İLÇİ
OSMAN    FERFOOĞLU
DOĞUKAN    YAYCI

Ardahan

AYTEKİN    KAYA
NABİRE    REÇBER

Iğdır 

KEREM    AKBULUT
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MUSTAFA    ARAZ
MUSTAFA    POLAT

Osmaniye

ELİF    LOĞOĞLU
MEHMET    DEMİR
ADEM    KIDIK
FATİH    KILINÇ

9 İLDE ADAY GÖSTERİLMEDİ

İYİ Parti dokuz ilde aday göstermedi. Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de İYİ Parti, CHP listelerindeki adayları destekleyecek.
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