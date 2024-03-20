İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika 20 Mart 2024

Deprem haberleri Türkiye'deki gündemini korumaya devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların ardından depremin merkez üssü, saati ve derinliği araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte güncel son depremler listesi.

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde oluştu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55'te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.