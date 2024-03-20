İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika 20 Mart 2024

Deprem haberleri Türkiye'deki gündemini korumaya devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların ardından depremin merkez üssü, saati ve derinliği araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte güncel son depremler listesi.
YALOVA'DA DEPREM
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.
Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde oluştu.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55'te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
20 MART TARİHLİ SON DEPREMLER
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 20 Mart 2024 Çarşamba günü meydana gelen sarsıntıları paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…
İstanbulda, Yalovada deprem mi oldu AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Mart 2024
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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi'nin bugün yaşanan sarsıntıların merkez üslerini ve şiddetlerini paylaştığı son depremler listesi ise şöyle…
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