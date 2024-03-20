Haber Tarihi: 20 Mart 2024 10:00 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 10:00

İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika 20 Mart 2024

Son depremler listesi, AFAD tarafından gün içinde yenilenmeye devam ediyor. Yaşadıkları şehir ve bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, 20 Mart tarihli son depremler listesini araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen deprem verilerini yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika 20 Mart 2024
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Deprem haberleri Türkiye'deki gündemini korumaya devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların ardından depremin merkez üssü, saati ve derinliği araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte güncel son depremler listesi.

YALOVA'DA DEPREM

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde oluştu.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55'te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

20 MART TARİHLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 20 Mart 2024 Çarşamba günü meydana gelen sarsıntıları paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…

İstanbulda, Yalovada deprem mi oldu AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Mart 2024

AFAD son depremler resmi sayfası için tıklayın!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin bugün yaşanan sarsıntıların merkez üslerini ve şiddetlerini paylaştığı son depremler listesi ise şöyle…
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