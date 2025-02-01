Haber Tarihi: 01 Şubat 2025 17:10 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 17:10

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? 2025

2025 kış mevsimi, Türkiye genelinde soğuk hava dalgaları ve kar yağışlarıyla dikkat çekiyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Ocak ve Şubat aylarında İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bu dönemde, Sibirya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? 2025
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Kış aylarına girmemizle beraber vatandaşlar İstanbul'da kar yağacak zamanı beklemeye başladı. Bugün AKOM tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul'a kar geliyor.

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? 2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da kar yağışının 6-7 Şubat 2025 tarihleri arasında etkili olması bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ocak ve Şubat aylarında İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, özellikle sömestr tatili dönemine yakın günlerde kar yağışının görülebileceğini ifade etti. Şen, "Eğer atmosferdeki koşullarda bir değişiklik olmazsa İstanbul'da bu tarihlerde kar yağışı görebiliriz. Ancak kar yağışının şiddetini şimdiden kestirmek mümkün değil," dedi.

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