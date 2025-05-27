Haber Tarihi: 27 Mayıs 2025 18:14 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 18:14

İninal Kapandı mı, Kapatıldı mı? İşte Detaylı Bilgiler!

Son günlerde sıkça sorulan soruların başında "İninal kapandı mı?" ve "İninal kapatıldı mı?" geliyor. Özellikle İninal kullanıcıları arasında büyük bir merak ve endişe yaratan bu durumla ilgili tüm detayları bu haberimizde sizler için derledik

İninal Kapandı mı, Kapatıldı mı? İşte Detaylı Bilgiler!
Abone Ol
Son dönemlerde gündemde yer alan İninal'ın, Merkez Bankası tarafından bütün faaliyet izinlerinin durdurulduğu açıklandı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar İninal kapandı mı, neden sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

İNİNAL KAPANDI MI, NEDEN?

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İninal'ın bütün faaliyet izinlerinin durdurulduğu belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür.

Pay Fix, Aypara ve İninal'ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;

•30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır.

•28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise

◦Pay Fix'in 6493 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur."

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

CANLI: Okan Buruk konuşuyor Galatasaray CANLI: Okan Buruk konuşuyor
Uzak Şehir Kaya ölecek mi, ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Gündem Uzak Şehir Kaya ölecek mi, ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?
Rio Ave, Demir Ege'nin Milli Takıma çağrıldığını açıkladı Beşiktaş Rio Ave, Demir Ege'nin Milli Takıma çağrıldığını açıkladı
İstanbul'da jetler ve savaş uçakları neden uçuyor? Gündem İstanbul'da jetler ve savaş uçakları neden uçuyor?
Galatasaray'a Davitashvili için rakip! Galatasaray Galatasaray'a Davitashvili için rakip!
İç sahada yenilmezlik serisi, Kayseri'yi ligde tuttu! Mondihome Kayserispor İç sahada yenilmezlik serisi, Kayseri'yi ligde tuttu!
Annabell kayıp mı? 2025 Annabelle gerçek hikayesi Gündem Annabell kayıp mı? 2025 Annabelle gerçek hikayesi
İninal Kapandı mı, Kapatıldı mı? İşte Detaylı Bilgiler! Gündem İninal Kapandı mı, Kapatıldı mı? İşte Detaylı Bilgiler!
Gelinim Mutfakta sezon finali ne zaman? 2025 Gündem Gelinim Mutfakta sezon finali ne zaman? 2025
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nicolo Zaniolo: "Romalı oyunculara yumruk atmadım"
2
İşte Ancelotti'nin Brezilya kadrosu!
3
Kevin de Bruyne uçağa bindi, rota Napoli
4
Fenerbahçe, hızlı kanadını İskoçya'da buldu: Maeda!
5
Galatasaray'da Andriy Lunin gelişmesi!
6
Beşiktaş'a Ada'dan 20 milyon euroluk bek!
7
Galatasaray'da yeni kaptan belli oldu!

SON HABERLER