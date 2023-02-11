Haber Tarihi: 11 Şubat 2023 16:20 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 16:20

İlkokullar ne zaman açılacak? Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023 deprem

İlkokullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sonrasında okulların yurt genelinde açılışı ileri bir tarihe alındı. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Merak edenler için "İlkokullar ne zaman açılacak?" sorusuna MEB'den gelen cevabı derledik. İşte merak edilen detaylar... ğitim mi olacak 2023 deprem

İlkokullar ne zaman açılacak? Okullar uzaktan eğitim mi olacak 2023 deprem
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Okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından okulların açılış tarihi ileriye alındı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üniversitelerin 2. dönem uzaktan eğitime geçeceğini belirtti. Bu gelişme ile beraber ilkokul, ortaokul ve liselerin durumu da merak konusu oldu. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih...
OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Özer, paylaşımında, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim-öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." ifadesine yer verdi.

Buna göre, yurt genelindeki bütün okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzatıldı mı? MEB'den ikinci dönem başlangıç tarihi açıklaması geldi
Bakan Özer, TRT Haber canlı yayınındaki açıklamasında ise deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek, tatilin uzatılması kararının, bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetti.
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Deprem bölgesindeki okullarda verilen iki haftalık süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Özer, "Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

10 İLDE DEVAMSIZLIK ŞARTI ARANMAYACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.


Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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