İlk ara tatil ne zaman? MEB kasım ara tatil ne zaman? 2024

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimle birlikte yıl içerisindeki ara tatil tarihleri belli oldu.



ARA TATİL TARİHLERİ



Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.



İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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