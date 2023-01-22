Haaland ne kadar kazanıyor? Erling Haaland dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor?

Manchester City, 2022-23 sezonu öncesinde gıpta ile bakılan forvet Erling Haaland'ı kadrosuna kattı. Norveçli süper yıldızın son Premier Lig şampiyonlarıyla olan sözleşmesinin detayları belli oldu. Peki, Erling Haaland dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...Haaland ne kadar kazanıyor?
Manchester City, Erling Haaland'ın kulüple 1 Temmuz 2022'den itibaren beş yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı ancak maaşını açıklamadı. Ancak Fabrizio Romano'ya göre, Haaland haftada yaklaşık 375.000 £ (449.000 $), ayda 1.5 milyon £ (1.8 milyon $) kazanacak. Bu, yıllık maaşının 18 milyon sterlin (21,5 milyon dolar) olacağı anlamına geliyor.
Ancak bunlar, önceki sözleşmesinden çok daha yüksek rakamlar. As'a göre Haaland, Dortmund'a katıldığında haftada 132.000 £ (158.000 $), yılda 6.8 milyon £ (9 milyon $) değerinde bir anlaşma imzaladı.
Şimdi, bildirildiğine göre Kevin De Bruyne ile birlikte Sky Blues'un en çok kazananlarından biri olacak. Haaland'ın sözleşmesini günlük olarak bakarsak, günde 53.571 £, saatte 2.232 £, dakikada 37 £, saniyede 0.62 £ kazanıyor Kariyer Kazançları:
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