Haber Tarihi: 22 Ocak 2023 18:07 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 18:07

Haaland ne kadar kazanıyor? Erling Haaland dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor?

Erling Haaland dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor sorusu futbolseverler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Başarılı futbolcunu şu anda Manchester City'de forma giyiyor. Peki, Haaland ne kadar kazanıyor? İşte serveti....

Haaland ne kadar kazanıyor? Erling Haaland dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor?
Abone Ol
Manchester City, 2022-23 sezonu öncesinde gıpta ile bakılan forvet Erling Haaland'ı kadrosuna kattı. Norveçli süper yıldızın son Premier Lig şampiyonlarıyla olan sözleşmesinin detayları belli oldu. Peki, Erling Haaland dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...

Haaland ne kadar kazanıyor?
Manchester City, Erling Haaland'ın kulüple 1 Temmuz 2022'den itibaren beş yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı ancak maaşını açıklamadı. Ancak Fabrizio Romano'ya göre, Haaland haftada yaklaşık 375.000 £ (449.000 $), ayda 1.5 milyon £ (1.8 milyon $) kazanacak. Bu, yıllık maaşının 18 milyon sterlin (21,5 milyon dolar) olacağı anlamına geliyor.

Ancak bunlar, önceki sözleşmesinden çok daha yüksek rakamlar. As'a göre Haaland, Dortmund'a katıldığında haftada 132.000 £ (158.000 $), yılda 6.8 milyon £ (9 milyon $) değerinde bir anlaşma imzaladı.

Şimdi, bildirildiğine göre Kevin De Bruyne ile birlikte Sky Blues'un en çok kazananlarından biri olacak. Haaland'ın sözleşmesini günlük olarak bakarsak, günde 53.571 £, saatte 2.232 £, dakikada 37 £, saniyede 0.62 £ kazanıyor

Kariyer Kazançları:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



YılHaftalık MaaşYıllık MaaşKulüpDurumLigYaşSözleşme Sona Erme
2022 340.000 £ 17.680.000 £ man şehir ST Premier Lig 21 30-06-2027
2021 132.000 £ 6.864.000 £ Borussia Dortmund ST Bundesliga 20 30-06-2024
2020 141.000 £ 7.332.000 £ Borussia Dortmund ST Bundesliga 19 30-06-2024
2019 133.000 £ 6.916.000 £ Borussia Dortmund ST Bundesliga 18 30-06-2024
2018 20.000 £ 1.040.000 £ Fussballclub RB Salzburg ST Österreichische Tipico Bundesliga 17 30-06-2023
2017 £60 £3,120 Molde FK ST Eliteserien ve erkekler için futbol 16 31-12-2020
2016 £60 £3,120 Molde FK ST Norveç Premier Ligi 15 31-12-2019
Erling Haaland'ın haftalık maaşı ne kadar?

Erling Haaland şu an haftada 340.000 £ kazanıyor

Erling Haaland'ın yıllık maaşı ne kadar?


Erling Haaland şu an yılda 17.680.000 £ kazanıyor

Erling Haaland kariyeri boyunca ne kadar kazandı?

Erling Haaland toplam 39.838.240 £ kazandı.

Erling Haaland'ın mevcut sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Erling Haaland'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

Erling Haaland'ın yaşı kaç?

Erling Haaland, 21 yaşında.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Hollanda'nın zirvesinde puanlar paylaşıldı Hollanda Ligi Hollanda'nın zirvesinde puanlar paylaşıldı
Manchester City'de Haaland coştu! Manchester City Manchester City'de Haaland coştu!
Şenol Güneş'ten Ismael'e büyük fark Beşiktaş Şenol Güneş'ten Ismael'e büyük fark
Hamdi Yılmaz: 'Bu galibiyeti hak ettik' Spor Toto 1. Lig Hamdi Yılmaz: "Bu galibiyeti hak ettik"
Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması! Beşiktaş Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!
Emre Kocadağ'dan Selahattin Baki'ye cevap Beşiktaş Emre Kocadağ'dan Selahattin Baki'ye cevap
Aboubakar: 'Şampiyon olmaya geldim' Beşiktaş Aboubakar: "Şampiyon olmaya geldim"
Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle! Şifresiz Trabzonspor İstanbulspor maçı Bein Sport'ta Gündem Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle! Şifresiz Trabzonspor İstanbulspor maçı Bein Sport'ta
Salih Uçan: 'Her maça eksik çıkıyoruz!' Beşiktaş Salih Uçan: "Her maça eksik çıkıyoruz!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi bitirmeye yakın!
2
Rıdvan Dilmen transferi açıkladı; Youssouf Ndayishimiye
3
Nuri Şahin'den Kerem Aktürkoğlu'na tepki
4
Beşiktaş'ta Zajc için ilk görüşme olumlu
5
Necati Ateş'ten Fenerbahçe'ye cevap
6
Yusuf Demir için flaş transfer gelişmesi!
7
Beşiktaş'ta Boupendza olmazsa hedef Djenepo

SON HABERLER

yukarı ok