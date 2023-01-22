Haaland ne kadar kazanıyor? Erling Haaland dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor?

Kariyer Kazançları:

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Yıl Haftalık Maaş Yıllık Maaş Kulüp Durum Lig Yaş Sözleşme Sona Erme 2022 340.000 £ 17.680.000 £ man şehir ST Premier Lig 21 30-06-2027 2021 132.000 £ 6.864.000 £ Borussia Dortmund ST Bundesliga 20 30-06-2024 2020 141.000 £ 7.332.000 £ Borussia Dortmund ST Bundesliga 19 30-06-2024 2019 133.000 £ 6.916.000 £ Borussia Dortmund ST Bundesliga 18 30-06-2024 2018 20.000 £ 1.040.000 £ Fussballclub RB Salzburg ST Österreichische Tipico Bundesliga 17 30-06-2023 2017 £60 £3,120 Molde FK ST Eliteserien ve erkekler için futbol 16 31-12-2020 2016 £60 £3,120 Molde FK ST Norveç Premier Ligi 15 31-12-2019 Erling Haaland'ın haftalık maaşı ne kadar?



Erling Haaland şu an haftada 340.000 £ kazanıyor



Erling Haaland'ın yıllık maaşı ne kadar?





Erling Haaland şu an yılda 17.680.000 £ kazanıyor



Erling Haaland kariyeri boyunca ne kadar kazandı?



Erling Haaland toplam 39.838.240 £ kazandı.



Erling Haaland'ın mevcut sözleşmesi ne zaman bitiyor?



Erling Haaland'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.



Erling Haaland'ın yaşı kaç?



Erling Haaland, 21 yaşında.



Erling Haaland şu an haftada 340.000 £ kazanıyorErling Haaland şu an yılda 17.680.000 £ kazanıyorErling Haaland toplam 39.838.240 £ kazandı.Erling Haaland'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.Erling Haaland, 21 yaşında.

Manchester City, 2022-23 sezonu öncesinde gıpta ile bakılan forvet Erling Haaland'ı kadrosuna kattı. Norveçli süper yıldızın son Premier Lig şampiyonlarıyla olan sözleşmesinin detayları belli oldu. Peki, Erling Haaland dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...Manchester City, Erling Haaland'ın kulüple 1 Temmuz 2022'den itibaren beş yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı ancak maaşını açıklamadı. Ancak Fabrizio Romano'ya göre, Haaland haftada yaklaşık 375.000 £ (449.000 $), ayda 1.5 milyon £ (1.8 milyon $) kazanacak. Bu, yıllık maaşının 18 milyon sterlin (21,5 milyon dolar) olacağı anlamına geliyor.Ancak bunlar, önceki sözleşmesinden çok daha yüksek rakamlar. As'a göre Haaland, Dortmund'a katıldığında haftada 132.000 £ (158.000 $), yılda 6.8 milyon £ (9 milyon $) değerinde bir anlaşma imzaladı.Şimdi, bildirildiğine göre Kevin De Bruyne ile birlikte Sky Blues'un en çok kazananlarından biri olacak. Haaland'ın sözleşmesini günlük olarak bakarsak, günde 53.571 £, saatte 2.232 £, dakikada 37 £, saniyede 0.62 £ kazanıyor