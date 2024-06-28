Gratis indirim ne zaman, bitti mi? Haziran 2024

Kozmetik ürünlerinden ev aletlerine kadar binlerce ürünün satıldığı Gratis 15. yılına özel yüzde 75 sepette indirim kampanyasını duyurdu. Tüm ürünlerde geçerli olduğu açıklanan indirime büyük ilgi oldu. Binlerce kişi indirim için teyakkuzda beklemeye başladı. Almak istediği ürünü Gratis'ten yüzde 75 indirimle almak isteyenler ma ğazalarda, Gratis internet sitesinde ve mobil uygulamasında yoğunlğa neden oldu.



GRATİS İNDİRİMİ NE ZAMAN?



Yüzde 75 indirim sadece 31 Mayıs'a özel bir kampanyadır. Kampanya Gratis mağazalarının açılışının 15. yılına özeldir.



GRATİS YÜZDE 75 İNDİRİM SAAT KAÇTA?



31 Mayıs yüzde 75 Gratis indirimi belli saatler arasında olacak. Bu kampanya 09.00 ile 22.00 saatleri arasında olacak.



GRATİS YÜZDE 75 İNDİRİM NERELERDE GEÇERLİ?



İndirim kampanyası saat 09:00-22:00 arasında Gratis mağazaları ve gratis.com'da geçerlidir.

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