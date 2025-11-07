07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Gaziantep'te Rize maçı öncesi 4 isim sınırda!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

calendar 07 Kasım 2025 12:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep'te Rize maçı öncesi 4 isim sınırda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puanla 6. sırada bulunuyor.


- Beraberlik yok

Gaziantep ekibi daha önce 10 kez karşılaştığı rakibi karşısında 6 kez kazandı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda Güneydoğu temsilcisi rakibine 15 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

İki takım arasında oynanan müsabakalarda beraberlik olmadı.

- 4 oyuncu kart sınırında

Kırmızı-siyahlı ekipte bu karşılaşma öncesi 4 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Ndiaye, Arda Kızıldağ, Melih Kabasakal ve Yusuf Kabadayı bu karşılaşmada kart görmesi durumunda ligin 13. haftası oynanacak Zecorner Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Tedavilerine devam edilen Mbakata, Ali Mevran Ablak ve Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.