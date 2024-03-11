Gaziantep FK Beşiktaş izle, BJK Antep maçı canlı linki
Haber Tarihi: 11 Mart 2024 19:55 -
Güncelleme Tarihi:
11 Mart 2024 19:55
Gaziantep FK Beşiktaş izle, BJK Antep maçı canlı linki
Gaziantep FK Beşiktaş maçı bein Sports linki | Gaziantep FK Beşiktaş maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında Gaziantep FK ile Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Gaziantep FK Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gaziantep FK Beşiktaş maçı şifresiz izleme detayları...
Beşiktaş'ın, Milan'dan yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ante Rebic, siyah-beyazlılarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos ile birlikte düzenli forma şansı bulamayan Hırvat yıldız, son olarak herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen teknik heyet kararıyla Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 23 maçta 691 dakika sahada kaldı. Rebic, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 5 asist yaptı. Rebic'in, beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Beşiktaş'ta galibiyetin anahtarı Ernest Muçi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Kara Kartal'ın devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ernest Muci, yavaş yavaş temposunu yakalamaya başlıyor. Arnavut 10 numara, derbide fazla varlık gösteremese de bugünkü Gaziantep müsabakasında çıkış yapmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmana özel olarak hazırlanan başarılı futbolcu, atacağı gollerle takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak. Muçi, sık sık ceza sahası dışından rakip kaleye göndereceği şutlarla ilk dakikadan itibaren Gaziantep kalesini abluka altına almayı hedefliyor.
GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.
Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.
Colley forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta Omar Colley, Gaziantep FK karşısında sahada olamayacak. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın da yarınki müsabakada görev yapması beklenmiyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak.
7 oyuncu ceza sınırında
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Deplasmanda 6'şar galibiyet ve mağlubiyet
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçta 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda çıktığı müsabakalarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.
İki takım arasında ligde 10. randevu
Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 9 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Gaziantep'te yapılan 4 maçta ise ev sahibi ekip, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beşiktaş, ligde Gaziantep FK'yi ağırladığı karşılaşmaların tümünden galibiyetle ayrıldı, deplasmanda çıktığı müsabakalarda ise rakibine üstünlük sağlayamadı.
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan kritik uyarı!
Beşiktaş bugün Gaziantep FK deplasmanında kritik bir puan mücadelesi verecek. Dolmabahçe'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak üçüncülük yarışında yara alan Kartal, Gaziantep'te mutlaka kazanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar gibi Gaziantep FK da evinde üç puan hesapları yapıyor. Ateş hattında bulunan kırmızı-siyahlı takım, Sumudica'nın yerine göreve getirilen Selçuk İnan yönetimindeki ilk sınavında kazanmak istiyor. Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos pazar günü takımla yaptığı son toplantıda ciddi uyarılarda bulundu. Galatasaray'a yenilerek camiayı üzdüklerinin altını çizen Portekizli teknik adam, Trabzonspor'un kazandığı hafta Gaziantep'ten galibiyetle dönmek zorunda olduklarını söyledi. Deneyimli hocanın, ''Derbide şanssız bir yenilgi aldık ve taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Gaziantep'te kazanarak onları bu kez mutlu etmeliyiz. Yakaladığımız fırsatları harcamayalım. Gollük pozisyonlarda daha dikkatli ve becerili olmalıyız'' ifadelerini kullandığı bildirildi.
Beşiktaş'ta Joe Worrall'dan flaş karar
Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joe Worrall için İngiliz basınına göre dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana 1 Süper Lig maçında görev alabilen İngiliz oyuncu bu durumdan oldukça mutsuz. "Nottinghampost. com"un haberinde; "Worrall'ın sözleşmesinde Beşiktaş'ın bonservisini almasına yönelik bir madde var ancak yıldız oyuncu yazın Nottingham'a geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değer 12 milyon Euro. Siyah-beyazlıların da oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanmama seçeneği ağır basıyor.