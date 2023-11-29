Galatasaray Manchester United maçı oynanacak mı? GS- Manu maçı iptal mi, ertelendi mi?

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United'ı konuk edeceği maç öncesi RAMS Park Stadyumu ve çevresindeki hava durumu merak ediliyor. Yoğun yağışın ardından UEFA yetkilileri saha zeminini inceledi. İşte detaylar...Galatasaray - Manchester United maçına kısa süre kaldı. Ancak sağanak etkisini yitirmiş değil. Maçtan önce Rams Park'ta zeminde su biriktiği belirtilmişti. DHA haberine göre ise UEFA yetkilileri tarafından saha incelemesi yapıldı ve maça 3 saat kala maçın oynanabileceği bildirilmişti.Diğer yandan bir Galatasaray yetkilisinin yaptığı incelemede ise topun su birikintisi nedeniyle sekmediği ve devam eden şiddetli yağmur dolayısıyla biriken suların motorlarla temizlendiği ifade edildi. Maç öncesinde yeniden kontrollerin yapılacağı bildirildi.Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Stadyuma araçlarıyla gelen taraftarlarımızın daha hızlı içeri alınması; ayrıca güvenlik sebebiyle hem Maslak trafiğine, hem TEM yönü köprü trafiğine hem Büyükdere Caddesi trafiğine olumsuz etkiyi azaltmak için Metin Oktay Caddesi saat 17.30 - 20.45 arası iki yönlü trafiğe kapatılacaktır.''* Cendere yönünden stadyuma gelen taraftarlarımız yalnızca P3-P4 otoparklarını kullanabileceklerdir.* Cendere yönünden gelip, P1 ve P2 otoparklarını kullanmak isteyen taraftarlarımız P3-P4 otoparklarına yönlendirilecektir. P1 ve P2 otoparkı kullanmak isteyen taraftarlarımız ise TEM yan yoldan gelmelidir.* Alınacak tüm bu önlemler sebebiyle çevre sakinlerine vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyor, anlayışlarını rica ediyoruz.* Galatasarayımızın, Manchester United ile oynayacağı karşılaşma için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin kapıları ve Aslanlı Yol saat 17.15'te taraftarlarımıza açılacaktır.* Yoğunluktan etkilenmemek, hava muhalefeti nedeniyle yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek ve maç coşkusunu önceden yaşamak için stadyuma erken gelmeniz rica olunur. Ayrıca, 𝐓𝐞𝐤 Kişilik 𝐏𝐚𝐬𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐝 ile turnikelerden daha kolay geçiş yapabilirsiniz.''Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre maçın gerçekleşeceği stadın olduğu Avrupa kıtası Sarıyer ilçesinde maç saati hava sıcaklığı 13 derece olacak. Saat 18.00 ile 24.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.