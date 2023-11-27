Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 17:34 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 17:34

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere devi Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, bu hafta Manchester United engelini aşıp 2. sıraya yükselmek ve avantajı eline almak istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde İngiliz ekip Manchester United'ı ağırlayacak. İngiltere'de Manchester United'la oynanan ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Galatasaray, sahasında da galibiyet alarak gruplarda üst sıralara yerleşmek ve son maç öncesi avantajlı konuma geçmek istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Manchester United arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak.

Müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER'DA ÖNEMLİ İSİMLER EKSİK

Danimarkalı oyuncu Eriksen'in 29 Kasım'da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Rasmus Höjlünd'un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ancak Galatasaray'la oynanacak maça yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor.

İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez'in de sakatlığı bulunuyor.

RASHFORD CEZALI


Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Kopenhag karşısında kırmızı kart gören Marcus Rashford da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.

GRUP MAÇLARINDA 12 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ PROGRAMI

29 Kasım - 20.45

Galatasaray-Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık - 23.00

Kopenhag-Galatasaray (Parken)

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki! Galatasaray Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki!
Real Madrid'de karar verildi: Carlo Ancelotti Real Madrid Real Madrid'de karar verildi: Carlo Ancelotti
Ankaragücü'nden Lamine Diack ve Fenerbahçe açıklaması! Fenerbahçe Ankaragücü'nden Lamine Diack ve Fenerbahçe açıklaması!
Manisa FK'den hakem hatalarına tepki! Spor Toto 1. Lig Manisa FK'den hakem hatalarına tepki!
PSG, 18'lik yıldız için devrede! P. St Germain PSG, 18'lik yıldız için devrede!
Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Korkmaz oldu Konyaspor Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Korkmaz oldu
Pep Guardiola: 'Oyuncuları baştan çıkarıyorum' Manchester City Pep Guardiola: "Oyuncuları baştan çıkarıyorum"
Borussia Dortmund'dan Katar ve Arabistan'a ret! B. Dortmund Borussia Dortmund'dan Katar ve Arabistan'a ret!
Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Gündem Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe: "Maçı tekrar edin!"
2
Olay iddia: İşte Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasındaki konuşma
3
Bruno Fernandes: "Galatasaray çok güçlü oynuyor"
4
Süleyman Hurma: "Galatasaray üzerimizden prim yapmasın"
5
Galatasaray'da sakatlık: Davinson Sanchez
6
Ndombele'den Galatasaray kararı
7
Galatasaray'da olağanüstü toplantı!

SON HABERLER

yukarı ok