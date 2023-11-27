Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde İngiliz ekip Manchester United'ı ağırlayacak. İngiltere'de Manchester United'la oynanan ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Galatasaray, sahasında da galibiyet alarak gruplarda üst sıralara yerleşmek ve son maç öncesi avantajlı konuma geçmek istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Galatasaray ile Manchester United arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak.Müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.Danimarkalı oyuncu Eriksen'in 29 Kasım'da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Rasmus Höjlünd'un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ancak Galatasaray'la oynanacak maça yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor.İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez'in de sakatlığı bulunuyor.Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Kopenhag karşısında kırmızı kart gören Marcus Rashford da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.29 Kasım - 20.45Galatasaray-Manchester United (RAMS Park)12 Aralık - 23.00Kopenhag-Galatasaray (Parken)