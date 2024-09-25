Galatasaray Kasımpaşa maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonuna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray yedinci haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar taraftarların gündeminde biletlerin ne zaman satışa çıkacağı yer alıyor.



GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Trendyol Süper Lig'in yedinci haftası kapsamında 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa maçının biletlerinin bu hafta satışa çıkması bekleniyor.



Kulüp tarafından resmi açıklamanın Perşembe günü yapılacağı ve biletlerin satışa çıkacağı tahmin ediliyor.



GS-KASIMPAŞA MAÇININ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?



Galatasaray tarafından bilet fiyatları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.



Kulübün ilerleyen günlerde yapacağı bilet satışa çıkma duyurusuyla birlikte fiyatların da ne kadar olduğunu açıklaması bekleniyor.



GALATASARAY-KASIMPAŞA İSTATİSTİKLERİ



Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa ile oynadıkları son 10 maçın 7'sinde galibiyet, 1'inde beraberlik ve ikisinde ise mağlubiyet aldı.



2023-2024 sezonunda oynanan karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:



3 Kasım 2023 - Galatasaray-Kasımpaşa 2:1



17 Mart 2024 - Kasımpaşa-Galatasaray 3:4

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