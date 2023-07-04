Haber Tarihi: 04 Temmuz 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 14:47

Galatasaray Hull City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? | Galatasaray Hull City bilet fiyatları ve muhtemel ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Hull City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? | Galatasaray Hull City bilet fiyatları ve muhtemel ilk 11'leri
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Yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. Şampiyonu Galatasaray, İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın biletleri nereden ve nasıl alınacağı gündem oldu. Peki, Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Hull City bilet fiyatları ve muhtemel ilk 11'leri... İşte Galatasaray Hull City maçının tarihi ve bilet fiyatları hakkında bilgiler…
GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI NE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Mücadelenin GS TV'den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY HULL CITY MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Maçın biletleri 27 Haziran 2023 Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Passolig kartı olan taraftarlar passo.com.tr ve passo uygulamasından biletlerini satın alabilirler. Ayrıca passolig kartı olmayan taraftarlar www.passo.com.tr ve passo uygulamasına üye olarak passolig karta ihtiyaç duymadan QR kodlu pdf bilet satın alabilecekler.

Nef Stadyumu Aslanlıyol ve Seka park Passolig gişelerinden sadece 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde bilet satın alabilirsiniz.

GALATASARAY HULL CITY BİLETLERİ NE KADAR?


Galatasaray Hull City maçının biletleri, 1500-100 lira arası değişkenlik gösteriyor. Kategoriler şu şekilde;

Kategori 2, 1500 TL

Kategori 3, 750 TL

Kategori 4, 500TL

Kategori 5, 350 TL

Kategori 6 – 300 TL

Kategori 7- 125 TL

Kategori 8- 100 TL

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